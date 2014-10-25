作者：,     

用 LINE 就能中日、日英、英韓、英印互翻

其實隱藏在 LINE 裡面的翻譯機器人，早在多年前就曾在網路上流傳過，分別有中日、日英、日韓的互翻功能，本人當年也曾加入過中日的翻譯帳號保留至今，拿來用在旅遊或是簡單對話的學習上是還蠻不賴的，不過最近若有網友想使用當年這些翻譯機器人的 ID 來搜尋加入的話，會發現並沒辦法再找到它們。

但後來仔細的挖掘了一下，發現這些翻譯機器人其實還是存在的唷！目前支援翻譯的語言包含中日、日英、英韓以及英語與印尼文的互翻，由於我不懂韓文及印尼文，不知道翻譯的效果如何，會韓文或家裡有外籍好幫手的朋友也許可以幫忙測試一下。

如果你也想試試看這個隱藏版的翻譯功能，跟著下面的方法就能找到它們了。

 

使用方法：

第1步 開啟 LINE 的「好友」清單，點擊右上角的圖示進入「加入好友」的畫面，在下方「官方推薦」的右側點開「顯示全部」。

linetranslator_1

 

第2步 接著在上方的搜尋列上輸入「line 翻」或「line t」，就能搜尋到一堆 LINE 官方推出的帳號，其中紅框的部份就四個翻譯機器人囉！點擊就能選擇加入好友了。

linetranslator_2

 

第3步 加入好友後，就可在好友清單中的「官方帳號」裡找到它們。

linetranslator_3

 

翻譯的感覺大概就是像下面這樣，其實機器人回覆的還挺快的，幾乎是即問即翻，之後去日本旅遊語言不通的時候，就可以用 LINE 翻譯機器人來開聊了！不過記得先安裝好日文輸入法呀！不然日本人想回答你都沒辦法了。

linetranslator_4

 

英韓跟英印我就…看不懂了，也不知道翻出來的結果如何，就有請會韓文或印尼文的朋友解答了。

linetranslator_5

 

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » Windows Phone » 用 LINE 就能中日、日英、英韓、英印互翻
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
免手機！輕鬆註冊無限個 LINE 帳號，電腦版也可通過 PinCode 安全認證...
如何備份 LINE 的聊天內容、文字訊息與全部照片？...
如何關閉 LINE POP 或其他 LINE 應用程式、遊戲吵死人的提醒通知？...
LINE 新功能：搜尋「電話號碼」，直接將對方加為好友！...
如何刪除 LINE 好友名單裡的帳號，把不認識的、討厭的、亂發廣告垃圾的人刪掉！...
「Zello Walkie Talkie」手機變身對講機，即按即說、可自創群組聊...
Tags:

 

歡迎留下你的想法或意見...

  1. 需要 中翻英 說道：
    02-07, 2017 at 上午 10:14.08

    想要中翻英的方法耶！
    謝謝🙏

    回覆
  2. Anna 說道：
    07-25, 2016 at 下午 7:28.04

    請問有中翻英的嗎？？
    謝謝！

    回覆
  3. 訪客 說道：
    04-20, 2016 at 下午 6:01.24

    請問有中翻英的嗎

    回覆
  4. 林良吉 說道：
    06-22, 2015 at 下午 5:02.10

    昨天就不能翻譯了耶！

    回覆
  5. 瑞妮 說道：
    06-22, 2015 at 下午 2:38.34

    對啊 ！！？ 只有中翻日不能用了！這樣好可惜哦！本來想用日文回朋友的說！:-(

    回覆
  6. 說道：
    06-18, 2015 at 下午 10:12.43

    為什麼今天中午過後
    中日翻譯好像出現異常 ？
    中文好像無法翻譯正常日文 ？
    是為什麼呢

    回覆
  7. vivi 說道：
    06-18, 2015 at 下午 5:49.18

    十分感謝你!請問有中英的line翻譯嗎?

    回覆

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 