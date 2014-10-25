其實隱藏在 LINE 裡面的翻譯機器人，早在多年前就曾在網路上流傳過，分別有中日、日英、日韓的互翻功能，本人當年也曾加入過中日的翻譯帳號保留至今，拿來用在旅遊或是簡單對話的學習上是還蠻不賴的，不過最近若有網友想使用當年這些翻譯機器人的 ID 來搜尋加入的話，會發現並沒辦法再找到它們。

但後來仔細的挖掘了一下，發現這些翻譯機器人其實還是存在的唷！目前支援翻譯的語言包含中日、日英、英韓以及英語與印尼文的互翻，由於我不懂韓文及印尼文，不知道翻譯的效果如何，會韓文或家裡有外籍好幫手的朋友也許可以幫忙測試一下。

如果你也想試試看這個隱藏版的翻譯功能，跟著下面的方法就能找到它們了。



使用方法：

第1步 開啟 LINE 的「好友」清單，點擊右上角的圖示進入「加入好友」的畫面，在下方「官方推薦」的右側點開「顯示全部」。

第2步 接著在上方的搜尋列上輸入「line 翻」或「line t」，就能搜尋到一堆 LINE 官方推出的帳號，其中紅框的部份就四個翻譯機器人囉！點擊就能選擇加入好友了。

第3步 加入好友後，就可在好友清單中的「官方帳號」裡找到它們。

翻譯的感覺大概就是像下面這樣，其實機器人回覆的還挺快的，幾乎是即問即翻，之後去日本旅遊語言不通的時候，就可以用 LINE 翻譯機器人來開聊了！不過記得先安裝好日文輸入法呀！不然日本人想回答你都沒辦法了。

英韓跟英印我就…看不懂了，也不知道翻出來的結果如何，就有請會韓文或印尼文的朋友解答了。