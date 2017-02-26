2017/2/26 更新：軟體版本更新至 v1.9.7.3 最新版。

如果你的電腦沒光碟機或光碟機壞掉，或者你希望實機試用一下新版 Linux 系統卻不想浪費一片光碟燒來燒去的，可以試試看透過外接 USB 隨身碟或記憶卡來安裝 Linux 系統並直接開機使用。

俗稱 UUI 的 Universal USB Installer 軟體就是用來幫我們將各種版本 Linux 系統的 ISO 光碟映像檔轉製成可開機的 USB 隨身碟或記憶卡。整個製作過程相當簡單，只要點一下你要安裝的版本與 ISO 檔，再選取你要輸出的磁碟機，按下「Create」按鈕後便可全自動批次格式化、複製所需檔案並完成所有設定。弄好之後，你的隨身碟就可以拿來開機、跑 Linux 囉。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Universal USB Installer

Universal USB Installer 軟體版本： 1.9.7.3

1.9.7.3 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體（開放原始碼 GNU GPL v2）

免費軟體（開放原始碼 GNU GPL v2） 檔案大小： 1.03 MB

1.03 MB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10

Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10 官方網站： http://www.pendrivelinux.com

http://www.pendrivelinux.com 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 首先請先自行下載你要用的 Linux 光碟映像檔，接著開啟 Universal USB Installer 軟體並在 Step 1 選單中點選你要安裝的版本。

第2步 在 Step 2 中選取剛剛下載來的 Linux 光碟映像檔，然後在 Step 3 選取你的 USB 隨身碟、外接硬碟或記憶卡，最後按下「Create」按鈕便可自動批次處理。

第3步 接著，開始等……。等程式自動解壓縮、複製檔案….，完成後按「Close」關閉。

第4步 製作完成後讓電腦重開機，按「F11」進入開機選單（不同主機板有不同按鍵設定），或按「DEL」進入 BIOS 設定電腦的磁碟開機順序。然後就可以讓電腦以 USB 隨身碟或記憶卡來開機囉。