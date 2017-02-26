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UUI v1.9.7.3 輕鬆製作 Linux 版 USB 開機隨身碟、記憶卡（Universal USB Installer）

2017/2/26 更新：軟體版本更新至 v1.9.7.3 最新版。

如果你的電腦沒光碟機或光碟機壞掉，或者你希望實機試用一下新版 Linux 系統卻不想浪費一片光碟燒來燒去的，可以試試看透過外接 USB 隨身碟或記憶卡來安裝 Linux 系統並直接開機使用。

俗稱 UUI 的 Universal USB Installer 軟體就是用來幫我們將各種版本 Linux 系統的 ISO 光碟映像檔轉製成可開機的 USB 隨身碟或記憶卡。整個製作過程相當簡單，只要點一下你要安裝的版本與 ISO 檔，再選取你要輸出的磁碟機，按下「Create」按鈕後便可全自動批次格式化、複製所需檔案並完成所有設定。弄好之後，你的隨身碟就可以拿來開機、跑 Linux 囉。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Universal USB Installer
  • 軟體版本：1.9.7.3
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體（開放原始碼 GNU GPL v2）
  • 檔案大小：1.03 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10
  • 官方網站：http://www.pendrivelinux.com
  • 軟體下載：按這裡

 

使用方法：

第1步  首先請先自行下載你要用的 Linux 光碟映像檔，接著開啟 Universal USB Installer 軟體並在 Step 1 選單中點選你要安裝的版本。

Universal USB Installer-01

 

第2步  在 Step 2 中選取剛剛下載來的 Linux 光碟映像檔，然後在 Step 3 選取你的 USB 隨身碟、外接硬碟或記憶卡，最後按下「Create」按鈕便可自動批次處理。

Universal USB Installer-02

 

第3步  接著，開始等……。等程式自動解壓縮、複製檔案….，完成後按「Close」關閉。

Universal USB Installer-03

 

第4步  製作完成後讓電腦重開機，按「F11」進入開機選單（不同主機板有不同按鍵設定），或按「DEL」進入 BIOS 設定電腦的磁碟開機順序。然後就可以讓電腦以 USB 隨身碟或記憶卡來開機囉。

IMG_0072

 

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  1. 雅莉亞 說道：
    10-20, 2014 at 下午 7:42.59

    也請參考同類型程式
    http://briian.com/7214/unetbootin.html

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