SepPDF v2.90 PDF 文件分割工具
2016/12/26 更新：軟體版本更新至 v2.90 最新版，修復一些 bug。
SepPDF 是一個功能非常簡單的 PDF 檔分割工具，主要就是幫我們將一整個好幾頁內容的 PDF文件分割成一頁一頁的個別 PDF 檔。
SepPDF 的使用方法很簡單，就是把 PDF 檔拉到 SepPDF 視窗中，按一下「Split (All)」按鍵即可快速完成。如果你想針對其中某幾頁的內容來分割，也可另外點「Split (Page etc Input)」按鈕來處理。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：SepPDF
- 軟體版本：2.90
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：172 KB
- 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10
- 官方網站：SepPDF
- 軟體下載：按這裡
作者:
不來恩
| 發佈日期: 2016/12/25
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