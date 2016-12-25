2016/12/26 更新：軟體版本更新至 v2.90 最新版，修復一些 bug。

SepPDF 是一個功能非常簡單的 PDF 檔分割工具，主要就是幫我們將一整個好幾頁內容的 PDF文件分割成一頁一頁的個別 PDF 檔。

SepPDF 的使用方法很簡單，就是把 PDF 檔拉到 SepPDF 視窗中，按一下「Split (All)」按鍵即可快速完成。如果你想針對其中某幾頁的內容來分割，也可另外點「Split (Page etc Input)」按鈕來處理。