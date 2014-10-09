馬克的「五斗米靠腰」系列漫畫相信大家多少都有看過，其中將上班族苦悶的內心世界表露無遺，每一則漫畫總能觸碰到讀者內心的某個點，讓人忍不住會心一笑，如果你也像馬克一樣，腦袋中有好多有梗的情境，但卻沒有畫漫畫的天份，就讓「手滑漫畫」幫你一把。

「手滑漫畫」的英文名稱叫做「TapTapComic」，顧名思義只要透過 Tap（點擊）就可以完成一則漫畫！內建許多不同身份的漫畫角色，像是搞怪人中伯、賣肝工程師、神氣老闆、小資女，其中還有一些知名明星，例如謝金燕姐接、周星池、江南大叔，以及最近最火紅的兩位政治人物，都能讓你自由的運用。

提供多種對話樣板、背景以及泡泡框，可以依照漫畫劇情的需求來做選擇、配置，且不只可做單格漫畫，還可以製作多格的連環漫畫唷！與好友之間常會出現的爆笑對話，或是生活中發生的糗事，除了 po 上 PTT 的笨版之外，也可以製作成連環漫畫分享到 Facebook、LINE…等，讓好友也一起笑吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 手滑漫畫

手滑漫畫 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： EVER LIGHT TECHNOLOGY Ltd. Taiwan Branch

EVER LIGHT TECHNOLOGY Ltd. Taiwan Branch 官方網站： http://www.comm-ez.com/taptapcomic/

http://www.comm-ez.com/taptapcomic/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 6.0 以上 / Android 4.0 以上

iOS 6.0 以上 / Android 4.0 以上 軟體下載 （iPhone）： 在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「手滑漫畫」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「手滑漫畫」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。 軟體下載 （Android）：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「手滑漫畫」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

只有你腦袋裡有梗，就能輕鬆透過點擊來完成你的獨創漫畫！初次進入可以先看看程式的介紹，最後按下「開始使用」。

可以直接使用 Facebook 帳號登入或是另外用 email 註冊新帳號，若不想登入也不想註冊，就按「搶先試用」吧！程式會有使用教學，基本上就是想改哪裡就點哪裡，其實很簡單的。

想改人物，點擊人物就可以開啟人物選單，上下滑動可以看更多。

除了單人的漫畫之外，也有提供其它不同人數的對話「樣板」，配合漫畫內容選擇適合的「背景」。

點擊對話泡泡可以輸入文字，將鍵盤下收後就可以選擇不同的泡泡框。完成後按右上角的「V」即可儲存。想要製作多格漫畫的話，可以按下方的「+加入一個漫畫格」繼續製作。

點擊新增的漫畫格，再按右邊的「筆型」按鈕進行編輯。

全部都完成後，可以在最上方修改漫畫的名稱，最後按右上角的分享按鈕，選擇適合的排列方式。

決定後再按右上角的「V」，選擇要分享的地方。

自製的漫畫都會保存在「我的漫畫」中，「漫畫牆」則是可以觀看其他人的漫畫唷！

最後來分享一下，我用「手滑漫畫」製作的搞笑漫畫嘍～