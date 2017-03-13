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Media Player Classic v1.7.11 影音播放器（MPC-HC）

2015/11/15 更新：軟體版本更新至 v1.7.11 最新版。

Media Player Classic – Home Cinema 簡稱「MPC-HC」，是眾多免費音樂播放器的核心，是個免費且開放原始碼的自由軟體，主要特色是簡單易用、不太耗資源，支援眾多常見的影片、音樂檔格式，不管電腦等級高低、作業系統版本..都可以輕鬆、順暢播放各種影音內容。

另外一個重點是，Media Player Classic 不包含廣告、工具列或各種推廣軟體，使用時不用再擔心安裝過程中是否被偷偷安裝了什麼間諜軟體或綁架瀏覽器啥的鬼東西，是個相當輕便的好用程式，用起來也相當順手。當然，各種顯示設定、輸出控制、字幕、色彩控制、播放快捷鍵…等功能都有支援，對於一般影音播放、DVD、BD..等需求，絕對足夠。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Media Player Classic – Home Cinema
  • 軟體版本：1.7.11
  • 軟體語言：繁體中文、簡體中文、英文、日文…等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體（開放原始碼自由軟體）
  • 檔案大小：11.6 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10（支援 32/64 位元）
  • 官方網站：http://mpc-hc.org/
  • 軟體下載：按這裡

 

使用方法：

第1步  MPC-HC 在安裝時就有繁體中文語系，安裝過程中不會被插入廣告、Toolbar 或推廣軟體，可以一直按下一步快速完成安裝。

下圖為 Media Player Classic 軟體主畫面，直接把影音檔拉到視窗中就可以開始播放。

Media Player Classic-01

 

第2步  按「檢視」→「設定選項」可以開啟設定畫面，安裝好之後要先到「格式」選單裡設定好「檔案關聯」，也就是把 Media Player Classic 設定為各種影音檔的預設播放器。

如果畫面中的副檔名無法句選的話，請先按「Run as administrator」按鈕，然後再分別勾選各種影音檔格式或按「Set as defaulr program」。

Media Player Classic-02

 

第3步  其他設定畫面…

Media Player Classic-03

Media Player Classic-04

 

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  2. 說道：
    04-16, 2016 at 下午 12:06.26

    還是無法看影片!!!

    回覆
  3. wanlee 說道：
    11-17, 2015 at 上午 10:26.02

    感謝不萊恩辛苦提供分享

    To: Sean Ruan
    免安裝x64開啟TextEd.exe正體中文.

    回覆

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