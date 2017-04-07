2017/4/7 更新：近日微軟釋出了自 Windows 10 發布以來第三次重大更新版：Windows 10 Creators Update（代號 Redstone 2），現在已經可以在微軟官網下載了。
此次更新的版本編號為「Version 1703」，提供繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言版，支援 32/64 位元。
萬眾矚目的微軟最新版作業系統 Windows 10 正式版終於上市了！奇怪的是，這次竟然可以直接在 Microsoft 網站上下載官方版本的 ISO 光碟映像檔… 包含 32-bit/64bit 的家用版與專業版，只要是一般使用者身份就能下載。
雖然可以從官方網站免費下載 Windows 10 正版軟體，不過… 沒序號是不能安裝的唷！當然也可以先下載來備份啦！等哪天有序號的時候也許就可以裝來用了。
有需要（想當白老鼠）的話趕快來下載….
- 軟體名稱：微軟官方版本 Windows 10 光碟映像
- 檔案大小：Win10_1703_Chinese(Traditional)_x64.iso，4.18 GB
- 檔案大小：Win10_1703_Chinese(Traditional)_x32.iso，3.14 GB
- 軟體下載：按這裡
開啟微軟網站後，選擇你要下載的版本，選 Windows 10 就好，按下「確認」就可以準備開始下載微軟正式版本的 Windows 10 光碟映像檔囉！
選擇語言… 除了繁體中文、簡體中文、英文、日文.. 其他國家的各種語言版本都有了！
提供 32位元與 64 位元版本，建議使用 64 位元版本，目前軟硬體相容性跟穩定性都已經很好了。
以下為 Build 10162 版介面：
請問win10 還有查詢（下列項目的輸入順序）功能嗎？
功能用途：使用行列輸入法，打個字後可以顯示注音或其它輸入法，可隨意設定想要拆解的輸入法。
也可打注音，顯示出行列、無蝦米…等。
拜託~幫幫忙~
下載後~~是.iso檔 要解壓縮~~但是解不開~~花ㄋ5小時不能下載
好像~~ windows 把網路連接點~全刪ㄋ?
怎麼辦? 有誰能給我下載點~~windows 10 拜託~幫幫忙~
= = 就是ISO檔沒錯呀… 可以燒成開機光碟或是USB進行安裝，第1次重灌?
您好
我想求救
筆電Sony VPCEA16FW升級win10之後燒錄機沒辦法燒錄光碟
1.為順利燒錄光碟，請確定您已安裝最新的 CD 或 DVD 燒錄韌體，然後再試一次。
2.對您的CD或DVD燒錄機而言，可燒錄光碟的寫入速度太快或太慢，請插入寫入速度不同的可燒錄光碟，然後再試一次。
3.此光碟有防寫保護，所以無法將檔案燒錄到此光碟中。請將可寫入的碟片插入光碟機。
已經換過四片光碟了
8x 6x 4x 2x 寫入速度也都試過了
請問有解嗎? 4片光碟還有救嗎?!
系統說光碟機驅動程式已是最新 Optiarc DVD RW AD-7700H
升級前燒錄都正常，所以不知道是不是升級的緣故，還是好死不死光碟機同時間故障
如果真的不行der話就降回win7唄
除非你把windows.old檔案資料夾刪ler
需要秘要不
需要密钥从新激活的不
我想請問~升級了win10 ,chrome瀏覽器就無法開網頁,skype也無法連線, 這是怎麼回事呢?
有辦法解決嗎?
netsh winsock reset
重開機後就可以了。