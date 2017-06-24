2017/6/24 更新：軟體版本更新至 v3.1.0.0 最新版。此版本支援播放無保護的 4K UHD Blu-ray 檔案（僅支援部分顯卡）、改進 H265 4K 影片的 DXVA GPU 解碼與藍光與 DVD 的影片播放…等問題。

DVDFab Media Player 號稱全球最好的免費藍光影音多媒體播放器，目前提供免費版與付費的專業版兩種版本，提供包含繁體中文在內的多國語言介面，並可分別支援 Windows 與 Mac OS X 兩種作業系統，讓大家可以在不同環境中輕鬆播放各種影音檔、藍光光碟、藍光 ISO 檔與資料夾…等各種影音內容。

DVDFab Media Player 可支援 HEVC (H.265), UHD 和 4K 解析度的超高畫質影音內容，並可播放絕大多數常見的影音格式。在操作介面上跟其他播放其都長得差不多，也可支援播放清單、自動播放影集的下一個檔案、可自行更換不同「皮膚」、支援影片畫面 90 度翻轉。此外，檔案小巧（相對其他播放器來說）、沒有一堆廣告或推廣軟體，影片載入速度也很快，使用時也相當順暢。

如果你很討厭那些塞了一堆廣告或推廣軟體的播放器，試試看 DVDFab Media Player，還不錯（至少目前看起來還很乾淨）。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： DVDFab Media Player

DVDFab Media Player 軟體版本： 3.1.0.0

3.1.0.0 軟體語言： 繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言

繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體，另有付費的專業版

免費軟體，另有付費的專業版 檔案大小： 49.0 MB

49.0 MB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Windows 8、Mac OS X

Windows XP/Vista/Win7/Windows 8、Mac OS X 官方網站： DVDFab

DVDFab 軟體下載： 按這裡

DVDFab Media Player 免費版主要特色：（引用自官方網站） 播放DVD/藍光 ISO檔&資料夾

播放HEVC (H.265)、超高清和4K視訊

播放所有其他格式的視訊

自動播放電視劇的下一集

多款精心設計的皮膚

水平或垂直翻轉

順時針或逆時針90°旋轉

將多個電影標題加入一個播放清單中

不用下載安裝包就可以無縫升級到專業版

體積超小，極其好用

DVDFab Media Player 專業版主要特色： 播放DVD/藍光光碟

全功能藍光功能表導航

持續升級和及時進行技術支援

免費版里所具有的所有功能

30天試用

可支援的影音檔格式：

*.3g2; *.3gp; *.3gp2; *.3gpp; *.amv; *.asf; *.avi; *.bin; *.cue; *.divx; *.dv; *.flv; *.gxf; *.iso; *m1v; *.m2v; *.m2t; *.m2ts; *.m4v; *.mkv; *.mov; *.mp2; *.mp2v; *.mp4; *.mp4v; *.mpa; *.mpe; *.mpeg; *.mpeg1; *.mpeg2; *.mpeg4; *.mpg; *.mpv2; *.mts; *.mxf; *.nsv; *.nuv; *.ogg; *.ogm; *.ogv; *.ogx; *.ps; *.rec; *.rm; *.rmvb; *.tod; *.ts; *.tts; *.vob; *.vro; *.webm; *.wmv

DVDFab Media Player 軟體操作介面

第1步 DVDFab Media Player 支援包括繁體中文在內的多國語言介面，在安裝步驟就已經是中文的了。一直按下一步就可以。

第2步 DVDFab Media Player 的播放面板看起來相當簡潔，要播 DVD 或影片的話，按一下中間的按鈕、選取你要播的影片即可開始播放。

第3步 播放清單功能支援影片縮圖，可以直接從縮圖來挑選要播的影片。

第4步 功能表…

第5步 設定選單…