近年來不管是 Google, Facebook 或 Yhooo! 甚至是 Apple 帳號被盜的問題層出不窮，除了少數透過木馬病毒與惡意程式側錄密碼之外，大部分可能都是被釣魚網站給騙走密碼。不管是那種攻擊方式，該如何有效防止帳號被盜呢？

除了平常上網時小心一點，不要亂下載、亂開奇怪的檔案，每次不管登入什麼網站之前都要注意網址是否正確，並且盡量少在 Google, Facebook..等官方網站以外的第三方網站或應用程式輸入你的帳號密碼登入。

除此之外，一定要記得開啟「兩步驟驗證」的安全性強化設定，讓我們在原本的密碼之外，再用一組專屬的認證碼來確保登入時的使用者身份，增加帳號被盜的困難度。

Facebook 所提供的兩階段驗證功能： Step 1：輸入密碼 （密碼正確才會進入下一步）

Step 2：輸入驗證碼（透過iPhone, Android中的FB應用程式產生代碼或手機簡訊接收驗證碼）

一、啟用 Facebook 兩步驟驗證，透過安全密碼保護帳號安全

第1步 開啟 Facebook 網站並登入後，按一下右上角的選單圖示，再點「設定」。

第2步 開啟設定選單後點一下左邊的「帳號保安」，在「安全性設定」頁面中按一下「登入許可」再勾選「要求 1 個安全密碼，讓我從未知的瀏覽器進入我的帳號」。

第3步 看完簡單的介紹後按一下「新手指南」。

第4步 再按「繼續」….

第5步 接著請在方框中輸入你的手機號碼，注意！一定要是手機號碼，因為之後會靠 SMS 手機簡訊的方式傳送驗證碼到你的門號。設定好之後，按「繼續」。

第6步 收到簡訊後，將簡訊中的數字（認證碼）輸入到方框中，再按「確認」。

第7步 完成後按「關閉」即可。日後，當我們要登入 Facebook 時，除了要輸入帳號與正確的密碼之外，還必須輸入一個以六位數的數字組成的認證碼，才能順利登入。而這個認證碼可以透過手機簡訊或 iPhone, Android 手機中的 Facebook 應用程式即時產生（每次登入、認證時的認證碼都不一樣）。