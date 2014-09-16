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「小說閱讀器」海量小說免費輕鬆看（Android）

喜歡看小說嗎？為了可以在通勤途中偷一點時間看小說，每天都要背著一本書出門，實在是有點重，而且小說通常不會太小本，單手拿也不太好閱讀，使用手機下載小說類的 App 除了單手就能好操作之外，隨時想看小說也沒問題。

「小說閱讀器」裡包含了非常多不同類型的小說，且提供書架功能，可以將喜歡的小說加到書架上，方便選擇閱讀，只要將書籍下載下來，就算在沒有網路的環境下也同樣能夠看唷！對於網路沒有吃到飽又需要搭車通勤的朋友來說相當貼心。

在這麼海量的書庫中，不知道該怎麼挑選小說嗎？程式有提供書籍「排行」功能，可以參考各種的排行榜來做選擇，或是從有興趣的分類找起，如果還是覺得沒有方向的話，也可以參考其他使用者的「書單推薦」，從口碑來找到好看的小說，重點是小說完全免費，看都看不完啦～

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：小說閱讀器
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：WellBook
  • 官方網站：http://soyotw.com
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 3.0 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「小說閱讀器」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

在「排行」裡，可以查看幾個榜單內容，看看熱門、最多人推薦的小說有哪些，從裡面來挑選。

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或是由上方切換到「分類」直接挑選有興趣的小說類型，可以更快速的找到合口味的小說。

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點入小說就可以看到簡介，也可以先點選「立即閱讀」直接在線上看小說，喜歡的話就「加入書架」或是「全本快取」將整本小說下載下來。

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在閱讀小說時，可以點一下畫面中央叫出下方的選單，在晚上睡前想看個幾篇的話，切換成夜間模式比較不傷眼，背景、字型都能依喜好來做調整。

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在「書架」就能看到收藏的小說，點入即可從上次離開的地方開始看。若還是找不到想看的，到「發現」的「書單推薦」裡頭就有其他使用者的推薦可以參考。

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或是切換到「標籤」用關鍵字更精準的搜尋。

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若平常在家習慣用平板看，出門則只帶手機的話，只要在「我的」帳戶資訊中，登入帳號後，就可在不同裝置之間切換使用囉！

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  1. 小A醬 說道：
    05-18, 2017 at 下午 10:00.02

    咦。這個跟我手機裡面的程式很像哎，小說迷，也是免費的安卓小說閱讀器，還蠻好用的

    回覆
  2. 廊坊网站建设 說道：
    09-17, 2014 at 上午 10:27.55

    围观博主，哇哈哈

    回覆

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