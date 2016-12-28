2016/12/29 更新：軟體版本更新至 v6.2.3 最新版。目前除了 Windows 版之外，還提供了 Mac 版、iPhone, iPad, Android 與 Windows Phone 等行動裝置版本。

在很久很久之前，一般 Windows 電腦上還只有 IE 瀏覽器可用的時候（Netscape 已經敗陣很久了），我最愛用的就是 MyIE 跟 Sleipnir 兩款加強版的網路瀏覽器，他們都是使用 IE 核心的應用程式，但是比原始版本的 IE 瀏覽器多了很多很多相當實用的瀏覽工具與應用，譬如說相當方便的滑鼠手勢功能，與內建多種搜尋引擎、翻譯功能…等等。

一直到 Firefox 開始風行之前，我還都是 Sleipnir 的愛用者。

當然後來 Firefox 開始引起大家的注意與幾年後的 Google Chrome 瀏覽器的誕生，讓我都幾乎忘了曾經相當熱愛的 Sleipnir 瀏覽器。…想不到後來除了推出了相當實用的手機版 Sleipnir Mobile 瀏覽器之外，電腦版的 Sleipnir 也開始推出 3.0.0 Alpha 更新版本，加上當時 IE 9 在網頁展示速度與 JavaScript 解析效率加快很多之後，Sleipnir 的優點似乎又重新受到重視了。



….. 過了好幾年之後再度看到這軟體，原來都已經推出 6.0 版本了，還弄了個中文名字叫「神馬」，最近的新版就叫「神馬6」。看起來應該是使用跟 Google Chrome 一樣的(Blink)核心， 所以也一樣能直接下載、安裝 Chrome 的外掛與擴充程式，界面奇特、瀏覽速度也快，是個相當有趣的東西。