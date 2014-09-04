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天龍人頭罩產生器

所謂的「天龍人」，典故出自日本漫畫海賊王（ONE PIECE）裡的一個角色，維基百科上網友幫忙寫上的說法是：「漫畫裡的天龍人是世界政府創造者的後裔，處處享有特權。他們的特色是自認血統高貴，因不屑與百姓呼吸相同的空氣，所以時時都戴著氧氣罩」。

實際上在台灣網路界「天龍人」泛指那些享盡特權、傲慢、自己為高貴、處處看不起其他人的特定族群，又剛好這類人大部份都住在台北、離不開台北又不看不起台北以外的縣市，台北市往往被引申為天龍人住的「天龍國」。

實際上這些都是搞笑的說法而已，大家的確看不慣那些權貴子弟與特權階級，對於他們傲慢、目中無人與不食人間煙火的言行，卻也無可奈何。搞到最後也只能在言語與圖像上戲弄、自嘲。雖然有點小小哀傷，但也提醒大家在這些亂搞政策、亂提建設等搞笑言行的背後，花的是我們納稅人的錢、傷害的是我們自己的台灣。

 

使用方法：按一下畫面中的透明頭罩圖示，選取事先準備好的照片，就可以讓他套上頭罩變成天龍人。

15-44-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先前網友 KUSO 連勝文的擬真頭罩：

網友KUSO的照片-連勝文

出處：Even Wu

 

 

 

 

 

 

 

漫畫人物：

 

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天龍人02  天龍人03

 

 

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  1. 訪客 說道：
    07-14, 2017 at 下午 8:40.40

    被消失了

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