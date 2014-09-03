使用 Android 手機可以將許多的功能隱藏在螢幕邊緣，或是漂浮在桌面上，能大大的減少爆多的程式圖標或是桌面小工具佔據桌面有限空間的問題，或是安裝太多的程式導致有些很必須但偶爾才會用到的功能，在想用時找不到的困擾。

當然也可以讓手機的操作更加方便，像是「Floating Clipboard」這個可以漂浮在手機螢幕上的剪貼簿程式，就能讓複製貼上的動作在手機上更隨性自在啦！除了可以將任何複製後的文字記錄起來之外，也可以將常用的帳號或是暱稱、姓名…等常用的文字手動輸入建檔，當需要使用時，點開浮動視窗就能直接複製貼上。

不得不說，在手機上輸入 email 帳號真的有點麻煩，尤其帳號裡若又很厚工的用了「_」的話，還得在小小的鍵盤上切換來切換去的，在「Floating Clipboard」裡建檔後，需要時點開複製貼上即可，十分方便。

這個輸入的功能也可以做為臨時筆記之用，例如在玩全螢幕遊戲或是使用其它 App 時，突然需要記下一些東西，就可以開啟「Floating Clipboard」來記錄，另外，若搭配「Notification Toggle」或是「全能手勢」這類的程式，平常不用時就可以隱藏在螢幕邊緣或通知欄，需要時又可快速啟動使用起來會更加便利唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Floating Clipboard

Floating Clipboard 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： DLStudio

DLStudio 官方網站： http://darkk6.blogspot.tw/

http://darkk6.blogspot.tw/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Andorid 2.2 以上

Andorid 2.2 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Floating Clipboard」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

下載安裝後開啟程式即可看到如左圖的漂浮視窗，基本上分為三種清單類型，「紀錄清單」複製過的文字會自動儲存在此、「常用清單」可自訂常用的文字列表、「別名清單」則可幫文字加上名稱，可以運用在 email 或是其它帳號、姓名…等不想直接看到內容或太長的文字。

不論在何處複製文字後，若這段文字之後可能會需要重覆使用，就可以點一下下方的「Abc」，即可將文字建入清單內。

第四個功能是「快速輸入」，它是一個文字輸入工具，當你在使用全螢幕玩遊戲或其它 App 時，臨時想記下一些東西的話，就可以使用這個功能，在下方的文字框中輸入文字後，按下「複製」，就可以到前面的三個清單功能中，按下方的「Abc」貼上，先記錄下來。

按左上角的圖示可以展開選單，進入「設定」可以依喜好做一些調整，上方則可「管理常用清單」或是「管理別名清單」。

點入「管理別名清單」就可以幫剛剛快速新增的文字加上一個名稱，或是長按名稱可將其刪除。

你也可以在上方輸入名稱及文字內容後，按下「+別名」來建檔，這樣將常要用的到帳號儲存起來，在「別名清單」中就可以很方便的使用又不會直接看到帳號的內容囉！

「管理常用清單」也是一樣，可以在此手動輸入建檔，長按可刪除。

只要點一下即可複製，剪貼簿會自動最小化。

其它的功能如下圖，其中「切換紀錄功能」可以循環切換四種記錄模式，但個人覺得有點複雜化了，想要了解進一步的話可以參考開發者的簡易說明。