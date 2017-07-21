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[限時免費] 2017 夏日限免 8 大超強軟體、免費序號大贈送

2017/7/21 更新：限時免費序號又來囉！這次破天荒的共推出 8 套軟體免費送，活動期限：2017/7/24 止。

國外的軟體公司很喜歡搞一些萬聖節降價、感恩節回饋啥的促銷活動，不知道是不是先前 iOS 跟 Android 上的限免熱潮的帶動還是原本就有這些習慣，總之越來越多桌機板的軟體公司也跟著在感恩節、萬聖節跟一些節慶辦限時免費的大贈送囉！現在…. 連 “夏日限免” 都有了。

如果你偶爾需要幫影片轉檔、將整張 DVD 影音光碟轉成一個一個的影片檔或者把影片轉成 Gif 動畫圖檔、在影片畫面中加上浮水印或其他影音內容的加工、處理…等，甚至一些圖片轉檔、磁碟分割、檔案救援…，那千萬不要錯過 WonderFox 最近推出的超級限免活動…

這次總共一次推出 8 個超實用的影音轉檔、影音處理軟體與系統工具的免費贈送，只要下載就好，不用做任何操作，就能拿到軟體跟註冊序號，超大方的啦。

  • 活動名稱：2017年夏季限免活動
  • 軟體下載：按這裡
  • 活動日期：即日起~2017年7月24日截止（注意時間喔！

免費軟體清單：

  • HD Video Converter Factory Pro
  • Photo Watermark Software
  • Driver Easy
  • Wise Care 365 Pro
  • Windscribe
  • HeimdalSecurity
  • FlipHTML5
  • Do Your Data Recovery Professional

 

 

軟體註冊序號就在壓縮檔裡面….

 

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  1. Victor 說道：
    03-23, 2016 at 下午 11:37.23

    我安裝了
    AOMEI Partition Assistant Professional
    Image Resizer X Easter
    MiniTool Power Data Recovery Personal Edition
    之後發現其中一款是有帶Win32/Hadsruda!bit Trojan（我懶得找出是哪個），估計是贊助商要他們強制置入軟件或者綁架網站吧！就知道免費沒有那麼好康。大家自己小心啦

    回覆
  2. yaochung1 說道：
    11-26, 2014 at 下午 1:55.09

    這次感恩節新的活動，好像只有Video converter pro找不到註冊的地方所以沒辦法註冊！是這樣嗎？還是我大木沒看到。

    回覆
  3. 訪客 說道：
    11-22, 2014 at 下午 2:57.04

    大陆很多免费的 而且没广告-_-||

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  4. 小熊 說道：
    09-17, 2014 at 上午 11:02.46

    請問哪裡還有點可以下載?
    官網連不進去,
    討論區要權限20,
    謝謝~

    回覆
  5. PPPOP 說道：
    08-31, 2014 at 上午 3:43.10

    VC-VCFB-C6DE800780-0067AA93A7-BF97BBF20D
    這個就是免費的序號吧

    回覆
  6. sse-cmm 說道：
    08-30, 2014 at 下午 11:01.45

    耶？原廠已取下網頁與下載點了！怎麼會這樣…

    回覆

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