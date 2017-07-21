2017/7/21 更新：限時免費序號又來囉！這次破天荒的共推出 8 套軟體免費送，活動期限：2017/7/24 止。
國外的軟體公司很喜歡搞一些萬聖節降價、感恩節回饋啥的促銷活動，不知道是不是先前 iOS 跟 Android 上的限免熱潮的帶動還是原本就有這些習慣，總之越來越多桌機板的軟體公司也跟著在感恩節、萬聖節跟一些節慶辦限時免費的大贈送囉！現在…. 連 “夏日限免” 都有了。
如果你偶爾需要幫影片轉檔、將整張 DVD 影音光碟轉成一個一個的影片檔或者把影片轉成 Gif 動畫圖檔、在影片畫面中加上浮水印或其他影音內容的加工、處理…等，甚至一些圖片轉檔、磁碟分割、檔案救援…，那千萬不要錯過 WonderFox 最近推出的超級限免活動…
這次總共一次推出 8 個超實用的影音轉檔、影音處理軟體與系統工具的免費贈送，只要下載就好，不用做任何操作，就能拿到軟體跟註冊序號，超大方的啦。
- 活動名稱：2017年夏季限免活動
- 軟體下載：按這裡
- 活動日期：即日起~2017年7月24日截止（注意時間喔！）
免費軟體清單：
- HD Video Converter Factory Pro
- Photo Watermark Software
- Driver Easy
- Wise Care 365 Pro
- Windscribe
- HeimdalSecurity
- FlipHTML5
- Do Your Data Recovery Professional
軟體註冊序號就在壓縮檔裡面….
我安裝了
AOMEI Partition Assistant Professional
Image Resizer X Easter
MiniTool Power Data Recovery Personal Edition
之後發現其中一款是有帶Win32/Hadsruda!bit Trojan（我懶得找出是哪個），估計是贊助商要他們強制置入軟件或者綁架網站吧！就知道免費沒有那麼好康。大家自己小心啦
這次感恩節新的活動，好像只有Video converter pro找不到註冊的地方所以沒辦法註冊！是這樣嗎？還是我大木沒看到。
大陆很多免费的 而且没广告-_-||
因為你們大陸人一點智慧財產觀念都沒有 只會用盜版還毫不掩飾自得其樂
笑笑喔
台灣以前也是這樣的。
請問哪裡還有點可以下載?
官網連不進去,
討論區要權限20,
謝謝~
有新的活動了，12/1前趕快下載唷
VC-VCFB-C6DE800780-0067AA93A7-BF97BBF20D
這個就是免費的序號吧
耶？原廠已取下網頁與下載點了！怎麼會這樣…
我知道為什麼了，因為IPV6的關係，用IPV4就能看到網頁了。
原來是IP V6的關係，使用IP V4就可以正常看到網頁與連結了。