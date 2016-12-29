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GlassWire v1.2.88「超美型」防火牆、網路流量監控/統計工具

GlassWire -200

2016/12/31 更新：軟體版本更新至 v1.2.88 最新版。

GlassWire 是個相當漂亮、相當簡單實用的網路防火牆工具，可提供網路即時流量、網路通訊監控、中斷應用程式連線、整體網路或單一應用程式的流量統計與即時連線警示…等功能。

與其他類似的防火牆軟體不同的是，GlassWire 提供一個相當漂亮、相當實用的圖形化操作界面，我們可以在「Graph」分頁中看到相當漂亮的流量波形圖監控畫面，用不同顏色來顯示網路卡的即時上傳、下載流量數據，亦可顯示單一應用程式的流量統計畫面，並將全部數據或單一應用程式的流量使用排行榜，用圓餅圖的方式顯示。還可依照自己的喜好更換不同的配色。

在流量監控與統計之外，GlassWire 還提供了網路防火牆功能，除了平常有新的應用程式或軟體對外溝通、連線時會在桌面右下角跳出警示訊息之外，更可在「Firewall」分頁中封鎖指定應用程式的對外連線功能，避免佔用頻寬或造成其他隱私問題。

除此之外，GlassWire 還提供了遠端登入與其他隱私監控、警示功能，是個相當清新且簡單易用的防火牆小工具。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：GlassWire
  • 軟體版本：1.2.88
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：29.1 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10（32/64 位元）
  • 官方網站：https://www.glasswire.com/download/
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  安裝好並開啟 GlassWire 軟體，可以在「Graph」分頁看到目前電腦的即時流量高低（網路頻寬使用），預設以黃色表示下載流量、粉紅色代表上傳流量。另外，也可點選單一應用程式，檢視該應用程式的即時流量畫面。

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第2步  「Firewall」選單中可顯示目前全部運作中的應用程式與其對外連線的網路主機、IP與上下傳流量，如果你希望能終止某個應用程式的對外連線，只要在應用程式名稱左邊的火焰圖示按一下滑鼠左鍵，即可馬上中斷其網路連線。

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第3步  「Usage」分頁可顯示目前整台電腦對外連線的流量統計，可分為 Month, Week 與 Day 不同時間長度來顯示整體與個別應用程式的流量統計數據，看看哪個軟體用掉最多網路流量。

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第4步  另外，只要 GlassWire 軟體還在運作中，每當有應用程式「第一次」開始對外連線時，桌面右下角都會跳出一個警示訊息，提醒我們某個檔案或軟體正在對外聯繫，讓我們注意是否有啥問題。

GlassWire-004

 

第5步  在「Alerts」分頁可顯示全部的警示訊息，讓我們查詢對外連線程式的名稱、所在路徑、版本、發行公司…等等各種詳細資訊，按「Virus Scan」按鈕還可自動掃描該檔案是否為已知病毒。

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  1. 小小黑豬肉 說道：
    03-18, 2016 at 上午 9:29.37

    我Team Viewer遠端觀察有裝GlassWire的電腦，開Chrome再去看卻發現只有TV有流量，難道是因為TV跟Chrome都是用80 port的關係嗎？有人知道嗎？
    不用TV就可以看到Chrome的流量，可是這樣蠻不方便觀察的~~

    回覆
  2. 潘奕濬 說道：
    07-20, 2015 at 下午 2:15.04

    您好！
    我其實也有在用GlassWire
    這個軟體是多國語言的！(有繁體中文)

    回覆
  3. 訪客 說道：
    06-25, 2015 at 下午 1:54.17

    我看到的是"B"，而不是"b"耶，請問是哪邊可以改單位嗎？

    回覆
  4. 訪客 說道：
    09-05, 2014 at 上午 9:52.53

    System Requirements

    Minimum
    Microsoft Windows 7, Windows 8 (x86,x64)
    Intel Celeron 2GHz
    1 GB RAM

    Recommended
    Microsoft Windows 7, Windows 8 (x86,x64)
    Intel Core 2 Duo or Faster Processor
    4 GB RAM

    回覆
  5. 訪客 說道：
    08-28, 2014 at 下午 3:30.23

    系統支援：Win7/Windows 8（32/64 位元）
    Windows XP不行

    回覆

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