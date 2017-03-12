2017/3/12 更新：軟體版本更新至 v4.2.1.2185 最新版。
4K Video Downloader 是個相當厲害的 YouTube 影片播放器，可以直接貼上 YouTube 網址將網站上的影音內容下載回來儲存成 MP4. FLV, MKV 或 3GP 等格式的影片檔，或直接擷取聲音的部份下載、儲存成 MP3, M4A, OGG..等格式的音樂檔，只要貼上網址就可以輕鬆搞定。
除此之外，4K Video Downloader 還可直接幫我們下載 YouTube 裡整個播放清單(合輯)或「頻道」裡的全部影片，讓我們不用一個網址、一個網址慢慢貼，通通按一下就全部下載回來（未註冊的話一次最多只能下載25個影片）。如果該影片有額外提供字幕的話，甚至連影片中的字幕都可以直接抓下來。
更貼心的是「Smart Mode」這功能，只要啟用之後，每次下載影片時什麼都不用按，也不用選解析度、存檔格式或儲存到哪個資料夾…等等細節，直接按「Paste Url」按鈕貼上網址，即可自動以我們預先設定的選項將檔案下載回來。
另外，這軟體也不只支援 YouTube 而已，連 Vimeo, SoundCloud, Flickr, Facebook 跟 DailyMotion 等影音/社群上的影片或音樂檔也都可以直接抓下來。而且還分別提供了 Windows, Mac OS X 與 Ubuntu 等不同系統的軟體可以用，真的很方便！
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：4K Video Downloader
- 軟體版本：4.2.1.2185
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體，有廣告，另有付費進階版提供更完整功能
- 檔案大小：21.7MB
- 系統支援：Windows, Mac OS X, Ubuntu
- 官方網站：http://www.4kdownload.com/
- 軟體下載：按這裡
使用方法：
第1步 要下載影片時，先用網路瀏覽器找到你要下載的影片網址，然後在 4K Video Downloader 視窗中按一下「Paste Url」按鈕，準備下載影片。
第2步 出現「Download Clip」視窗後，我們可以在視窗左上方選擇要下載影片或轉檔成 MP3 音樂檔，設定好影片格式與解析度、在最下面的方框中指定要將檔案儲存到哪後，按下「Download」按鈕便可開始下載。
第3步 如圖，影片下載中….
第4步 按一下「Smart Mode」按鈕再勾選「Enable Smart Mode」功能，即可預先設定好下載選項，下次再按「Paste Url」按鈕貼上影片網址時，便可自動下載你要的格式、解析度的影片。
第5步 另外也可支援直接貼上 YouTube 頻道或播放清單的網址，未輸入軟體序號、註冊的話，一次可以下載 25 個影片，有註冊的話就更好用了些。
請問開了daliymotion下載HD版本，可是下載開啟後變成模糊的，是不是d網站本身有下載限制呢@@a
請問現在是不是不能下載dailymotion的來源了?
一直說無法解析這個來源，今天才這樣的
請問一下, Dailymotion影片裡的字幕要如何下載???
為什麼我下載好後當天可以用 過幾天就不能用了= =
Ubuntu portable 的版本似乎在其他的 Linux distribution 也可以用。
軟體現在只允許激活過後的才可使用