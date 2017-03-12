2017/3/12 更新：軟體版本更新至 v4.2.1.2185 最新版。

4K Video Downloader 是個相當厲害的 YouTube 影片播放器，可以直接貼上 YouTube 網址將網站上的影音內容下載回來儲存成 MP4. FLV, MKV 或 3GP 等格式的影片檔，或直接擷取聲音的部份下載、儲存成 MP3, M4A, OGG..等格式的音樂檔，只要貼上網址就可以輕鬆搞定。

除此之外，4K Video Downloader 還可直接幫我們下載 YouTube 裡整個播放清單(合輯)或「頻道」裡的全部影片，讓我們不用一個網址、一個網址慢慢貼，通通按一下就全部下載回來（未註冊的話一次最多只能下載25個影片）。如果該影片有額外提供字幕的話，甚至連影片中的字幕都可以直接抓下來。

更貼心的是「Smart Mode」這功能，只要啟用之後，每次下載影片時什麼都不用按，也不用選解析度、存檔格式或儲存到哪個資料夾…等等細節，直接按「Paste Url」按鈕貼上網址，即可自動以我們預先設定的選項將檔案下載回來。



另外，這軟體也不只支援 YouTube 而已，連 Vimeo, SoundCloud, Flickr, Facebook 跟 DailyMotion 等影音/社群上的影片或音樂檔也都可以直接抓下來。而且還分別提供了 Windows, Mac OS X 與 Ubuntu 等不同系統的軟體可以用，真的很方便！

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： 4K Video Downloader

4K Video Downloader 軟體版本： 4.2.1.2185

4.2.1.2185 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體，有廣告，另有付費進階版提供更完整功能

免費軟體，有廣告，另有付費進階版提供更完整功能 檔案大小： 21.7MB

21.7MB 系統支援： Windows, Mac OS X, Ubuntu

Windows, Mac OS X, Ubuntu 官方網站： http://www.4kdownload.com/

http://www.4kdownload.com/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 要下載影片時，先用網路瀏覽器找到你要下載的影片網址，然後在 4K Video Downloader 視窗中按一下「Paste Url」按鈕，準備下載影片。

第2步 出現「Download Clip」視窗後，我們可以在視窗左上方選擇要下載影片或轉檔成 MP3 音樂檔，設定好影片格式與解析度、在最下面的方框中指定要將檔案儲存到哪後，按下「Download」按鈕便可開始下載。

第3步 如圖，影片下載中….

第4步 按一下「Smart Mode」按鈕再勾選「Enable Smart Mode」功能，即可預先設定好下載選項，下次再按「Paste Url」按鈕貼上影片網址時，便可自動下載你要的格式、解析度的影片。

第5步 另外也可支援直接貼上 YouTube 頻道或播放清單的網址，未輸入軟體序號、註冊的話，一次可以下載 25 個影片，有註冊的話就更好用了些。