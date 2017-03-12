2017/3/12 更新：軟體版本更新至 v2.3.0.1232 最新版。

Instagram 是國外很紅的圖片社交類服務，可以讓我們輕鬆用手機拍照、加工美化，再分享給朋友看。原本以為在台灣除了部份年輕人之外似乎也沒很多人用，不過之前排球女神-哈薩克正妹「莎賓娜」來台灣打排球爆紅時，因為她有玩 Instagram 而連帶使得很多網友也開始追起 Instagram 來。

如果你剛好也有玩 Instagram，剛好需要備份自己或朋友的 Instagram 照片與影片，可以試試看下面這個相當簡單好用的 Instagram 下載工具：4K Stogram。

4K Stogram 支援 Instagram 上的照片與影片下載功能，可幫我們下載處理過後、上傳到 Instagram 網站的原尺寸照片與縮圖，也可支援帳號密碼登入，下載朋友或自己的私密照片。如果有拍影片的話，也可直接下載 MP4 格式的影片檔，直接儲存在電腦中。

4K Stogram 的使用方法相當簡單，只要輸入你要對方的 Instagram 帳號或 Instagram 的網址，按下「Follow」按鈕後，即可自動將該帳戶裡的全部照片、影片下載回來。此時只要開啟電腦中的資料夾便可直接取用。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： 4K Stogram

4K Stogram 軟體版本： 2.3.0.1232

2.3.0.1232 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 16.8 MB

16.8 MB 系統支援： Windows、Mac OS X, Ubuntu

Windows、Mac OS X, Ubuntu 官方網站： 4K Download

4K Download 軟體下載： 按這裡

莎賓娜 Sabina 的 Instagram 帳號：altynbekova_20

重灌狂人不來恩的 Instagram 帳號：briian

使用方法：

第1步 將軟體下載回來、解壓縮後，直接點兩下執行「4kstogram.exe」這個檔案。

開啟 4K Stogram 軟體視窗後，請在上面方框輸入你要下載的 Instagram 帳號或 Instagram 網頁網址，按下「Follow」按鈕後便可自動開始下載。

第2步 此時我們可以在 4K Stogram 軟體視窗中看到一些照片與影片的縮圖，點「View more photos」可以看更多。

第3步 其實在我們按下「Follow」按鈕的同時已經開始下載照片了，網路頻寬夠大的話應該一下子全部都下載、備份好了！

如果要看看已經下載了哪些照片，可以點一下帳號名稱右邊的「Show photos in folder」資料夾圖示，在資料夾中瀏覽已下載的圖片。

第4步 如圖，除了原始照片、影片之外，連縮圖都順便下載回來了。