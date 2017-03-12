2017/3/12 更新：軟體版本更新至 v2.3.0.1232 最新版。
Instagram 是國外很紅的圖片社交類服務，可以讓我們輕鬆用手機拍照、加工美化，再分享給朋友看。原本以為在台灣除了部份年輕人之外似乎也沒很多人用，不過之前排球女神-哈薩克正妹「莎賓娜」來台灣打排球爆紅時，因為她有玩 Instagram 而連帶使得很多網友也開始追起 Instagram 來。
如果你剛好也有玩 Instagram，剛好需要備份自己或朋友的 Instagram 照片與影片，可以試試看下面這個相當簡單好用的 Instagram 下載工具：4K Stogram。
4K Stogram 支援 Instagram 上的照片與影片下載功能，可幫我們下載處理過後、上傳到 Instagram 網站的原尺寸照片與縮圖，也可支援帳號密碼登入，下載朋友或自己的私密照片。如果有拍影片的話，也可直接下載 MP4 格式的影片檔，直接儲存在電腦中。
4K Stogram 的使用方法相當簡單，只要輸入你要對方的 Instagram 帳號或 Instagram 的網址，按下「Follow」按鈕後，即可自動將該帳戶裡的全部照片、影片下載回來。此時只要開啟電腦中的資料夾便可直接取用。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：4K Stogram
- 軟體版本：2.3.0.1232
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：16.8 MB
- 系統支援：Windows、Mac OS X, Ubuntu
- 官方網站：4K Download
- 軟體下載：按這裡
莎賓娜 Sabina 的 Instagram 帳號：altynbekova_20
重灌狂人不來恩的 Instagram 帳號：briian
使用方法：
第1步 將軟體下載回來、解壓縮後，直接點兩下執行「4kstogram.exe」這個檔案。
開啟 4K Stogram 軟體視窗後，請在上面方框輸入你要下載的 Instagram 帳號或 Instagram 網頁網址，按下「Follow」按鈕後便可自動開始下載。
第2步 此時我們可以在 4K Stogram 軟體視窗中看到一些照片與影片的縮圖，點「View more photos」可以看更多。
第3步 其實在我們按下「Follow」按鈕的同時已經開始下載照片了，網路頻寬夠大的話應該一下子全部都下載、備份好了！
如果要看看已經下載了哪些照片，可以點一下帳號名稱右邊的「Show photos in folder」資料夾圖示，在資料夾中瀏覽已下載的圖片。
第4步 如圖，除了原始照片、影片之外，連縮圖都順便下載回來了。