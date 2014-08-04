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Peggo 快速下載 YouTube 影片檔、轉錄 MV 成 MP3

YouTube 上有很多很多好聽的歌曲跟 MV，如果你想把他下載到電腦中自己看或轉錄成 MP3 甚至擷取一小段音樂內容做成手機鈴聲的話，該怎麼做呢？

其實這類工具有很多，如果你不想安裝軟體，可以試試看另外這個免費的線上服務 Peggo。簡單來說，Peggo 有兩個主要功能，一是下載 YouTube 影片，二是轉錄聲音成 MP3 音樂檔。

使用方法很簡單，只要把 YouTube 網址貼上，點一下你要下載的影片解析度，或設定好要擷取的音樂段落，按下「Record MP3」按鈕，便可自動轉錄成 MP3 音樂檔並下載到電腦中。

使用方法：

第1步  開啟 Peggo 網站，在方框中貼上 YouTube 影片網址。

Peggo-01

 

 

第2步  如果你要下載整個影片的話，請點一下「Record video」右邊的連結，依照不同的解析度下載你要的檔案。

或者也可在設定好要擷取的段落後，按「Record MP3」按鈕，將指定段落的音樂內容另存成 MP3 音樂檔。

Peggo-02

 

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  1. 勺子 說道：
    01-14, 2017 at 下午 7:24.36

    超讚的！謝謝分享！！！

    回覆
  2. apple 說道：
    10-29, 2016 at 上午 9:34.44

    終於找到替代~不然有時候you tube都一直維護中，感謝分享~很好用

    回覆
  3. 訪客 說道：
    10-23, 2016 at 下午 4:43.52

    為什麼不能下載呢？

    回覆
  4. 小B 說道：
    10-21, 2015 at 下午 11:26.27

    謝謝版主分享這麼好用的網頁!

    回覆
  5. jonny 說道：
    08-19, 2015 at 下午 8:52.02

    謝謝分享，不過我試了超過30次，只成功轉換了1首MP3 ……XD

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  6. wingjos 說道：
    08-10, 2014 at 下午 7:48.01

    Youtube Live 可以用嗎?

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