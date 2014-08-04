YouTube 上有很多很多好聽的歌曲跟 MV，如果你想把他下載到電腦中自己看或轉錄成 MP3 甚至擷取一小段音樂內容做成手機鈴聲的話，該怎麼做呢？

其實這類工具有很多，如果你不想安裝軟體，可以試試看另外這個免費的線上服務 Peggo。簡單來說，Peggo 有兩個主要功能，一是下載 YouTube 影片，二是轉錄聲音成 MP3 音樂檔。

使用方法很簡單，只要把 YouTube 網址貼上，點一下你要下載的影片解析度，或設定好要擷取的音樂段落，按下「Record MP3」按鈕，便可自動轉錄成 MP3 音樂檔並下載到電腦中。



使用方法：

第1步 開啟 Peggo 網站，在方框中貼上 YouTube 影片網址。

第2步 如果你要下載整個影片的話，請點一下「Record video」右邊的連結，依照不同的解析度下載你要的檔案。

或者也可在設定好要擷取的段落後，按「Record MP3」按鈕，將指定段落的音樂內容另存成 MP3 音樂檔。