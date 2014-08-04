YouTube 上有很多很多好聽的歌曲跟 MV，如果你想把他下載到電腦中自己看或轉錄成 MP3 甚至擷取一小段音樂內容做成手機鈴聲的話，該怎麼做呢？
其實這類工具有很多，如果你不想安裝軟體，可以試試看另外這個免費的線上服務 Peggo。簡單來說，Peggo 有兩個主要功能，一是下載 YouTube 影片，二是轉錄聲音成 MP3 音樂檔。
使用方法很簡單，只要把 YouTube 網址貼上，點一下你要下載的影片解析度，或設定好要擷取的音樂段落，按下「Record MP3」按鈕，便可自動轉錄成 MP3 音樂檔並下載到電腦中。
- 網站名稱：Peggo
- 網站網址：http://peggo.co/
使用方法：
第1步 開啟 Peggo 網站，在方框中貼上 YouTube 影片網址。
第2步 如果你要下載整個影片的話，請點一下「Record video」右邊的連結，依照不同的解析度下載你要的檔案。
或者也可在設定好要擷取的段落後，按「Record MP3」按鈕，將指定段落的音樂內容另存成 MP3 音樂檔。
超讚的！謝謝分享！！！
終於找到替代~不然有時候you tube都一直維護中，感謝分享~很好用
為什麼不能下載呢？
剛剛試過，正常啊~
謝謝版主分享這麼好用的網頁!
謝謝分享，不過我試了超過30次，只成功轉換了1首MP3 ……XD
Youtube Live 可以用嗎?