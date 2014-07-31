如果你因為某些需求或特殊偏好，希望能透過不同的 DNS 伺服器來測試一下網路或改用更方便好用的 DNS Server（如 Google 的 8.8.8.8 與 8.8.4.4），該如何在 Android 手機中修改 DNS 設定呢？

一般 Android 手機的上網方式分為兩種，一是透過家裡或公司或外面餐廳、咖啡店之類的 Wifi 來上網，另外一種是申辦電信公司的 3G 或 4G LTE 等行動網路服務。以下設定主要是針對 Wifi 上網環境做設定，簡單點幾下就可以搞定。

以下設定僅支援較新的 Android 4.0 以上版本的系統，而且僅能真對 Wifi 的網路連線做設定，如果要調整 3G 上網的 DNS 主機，須先 root 取得管理者權限後，再透過指令或 DNS Changer 之類的 APP 來設定。

設定方法：

第1步 開啟應用程式清單，點一下「設定」圖示，再點 Wi-Fi。

開啟 Wi-Fi 連線清單後，在你目前使用的 Wi-Fi 名稱上按住不放兩秒鐘，出現選單後再按一下「修改網路」。

第2步 點一下最下方的「顯示進階選項」，接著再按「IP 設定」裡的「DHCP」。

第3步 跳出選單後，請點「靜態」，然後在選單中設定「DNS 1」與「DNS 2」兩個選項，最後按「儲存」即可。