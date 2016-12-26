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WifiInfoView v2.10 檢測 Wifi 訊號強度、無線網路相關資訊

wifiinfoview-200

2016/12/27 更新：軟體版本更新至 v2.10 最新版。

WifiInfoView 是個 Wifi 訊號掃描程式，可以幫我們檢測電腦附近收得到的 Wifi 訊號的強度以及包含 MAC 位址、PHY Type (802.11g 或 802.11n..等)、RSSI、訊號品質、頻率、Channel、最高速度與 Wifi 基地台的廠牌、型號、與 Router 的名稱…等等各種資訊。

透過 WifiInfoView 可以讓我們更確定每一個 Wifi 訊號最清楚完整的訊息，幫我們獲取最好的連線品質或作為調整天線或網路配置的參考依據。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：WifiInfoView
  • 軟體版本：2.10
  • 軟體語言：繁體中文、英文… 等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：268 KB
  • 系統支援：Windows Vista/Win7/Win 8/Win 10
  • 官方網站：http://www.nirsoft.net/
  • 軟體下載：按這裡

注意！由於此軟體使用新版作業系統中的 Wi-Fi API 來獲取相關資訊，而 Windows XP 中並沒有這功能，所以此只能適用在 Windows Vista 之後版本的作業系統。

WifiInfoView02

wifiinfoview

wifiinfoview_channels

 

 

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