iPhone 不像 Android 手機可用耳機做為天線離線收聽廣播，所以都得另外下載網路收音機 App 來連線收聽，在 Apple Store 中有蠻多款這類型的 App 可下載，「聽廣播啦! 2」就是其中畫面相當簡約精美的一款程式。

幾乎收錄了台灣本地的所有電台頻道，像是中廣音樂網、中廣流行網、KISS RADIO、飛碟電台、臺北之音、Hit FM 聯播網、警廣、綠色和平…等，另外也可收聽到國外的熱門頻道，包含日本、美國、英國、韓國、法國、加拿大、荷蘭…等國，並獨立出「國外音樂臺」可依喜愛的音樂類型來選擇廣播頻道收聽。

「聽廣播啦! 2」有內建 12 種主題背景供使用者選擇套用，上下滑動螢幕就能輕鬆控制音量，可於背景播放也支援錄音功能，若喜歡的節目太晚播出或是剛好有事無法收聽，就可以將廣播預錄下來，有空時再收聽，即使離線也能聽，而睡前有聽廣播的習慣，則可設定「定時關閉」，就不用怕手機聽到沒電囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 聽廣播啦! 2

聽廣播啦! 2 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Kai Wu

Kai Wu 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 5.0 以上

iOS 5.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「聽廣播啦! 2」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式或切換頻道時都會需要稍微等待一下連線，在螢幕上上下滑動可調整音量，左右滑動則可開啟選單、更換背景主題。開啟選單後可在「頻道分類」中選擇要聽的頻道。

頻道的選擇性非常多，前三個都是台灣本地的電台，其它就都是國外的囉！

喜歡的頻道則可按左下角的「星號」加入收藏，之後就能直接進入選單的「我的收藏」中收聽，第二個按鈕則可設定「定時關閉」時間。

按下「麥克風」圖示就可將正在播放的廣播節目錄下來，錄音時可調靜音一樣可錄，錄完後在選單的「錄音檔」中就能播放來聽囉！

12 種有質感的主題色系，就如同整個程式給人的感覺，就是簡單！不喜歡太複雜的功能及操作畫面的朋友可以參考一下唷！