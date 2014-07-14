如果你有一小段影片內容，希望能直接轉成 GIF 動畫的方式在網頁上呈現的話，該怎麼做呢？

類似影片檔轉 GIF 動畫的工具有很多，如先前介紹過的 Aoao Video to GIF Converter、Youtube2GIF Maker、Format Factory 格式工廠、Extra.Movie to Gif、Screencast-O-Matic 跟 AVD Video Processor…等，如果你不想安裝軟體，且希望能直接將做好的 GIF 動畫圖檔放到網路上方便轉貼、分享的話，可以試試看 Gfycat 這個免費轉檔服務。

Gfycat 提供了兩種 GIF 轉檔模式，一種是最簡單的上傳影片後自動轉成 GIF，另外一種則可貼上 YouTube, vimeo, liveleak… 或其他網站、影片的網址，接著 Gfycat 便會自動擷取、轉成 GIF 動畫。

網站名稱： Gfycat

Gfycat 網站網址： http://gfycat.com/

http://gfycat.com/ 使用 限制 ：影片長度不可超過 15 秒（可用 Moo0 Video Cutter 裁切影片）

事實上，Gfycat 算是個「gif hosting」服務，就是讓我們製作、展示、存放 GIF 動畫圖檔用的。由於大部分從影片轉出來的 GIF 圖檔都很大，如果放在自己的網站可能會吃掉不少流量，部份免費服務又不支援 GIF 動畫格式，那直接放在 Gfycat 中展示、分享，不但簡單方便、速度快又沒有流量限制。

不過大部份時候，Gfycat 網站上的動畫都是以較新的 HTML5 影音技術來展示，如有需要的話，還是可以下載很肥畫質又不好的 GIF 格式，平常如果瀏覽器可以支援的話就都用 HTML5 Video 的方式來呈現了。

轉檔範例：

使用方法：

第1步 透過 Gfycat 網站將影片轉成 Gif 動畫的方式有兩種，第一種是按「Upload your .gif」按鈕，上傳你的影片檔，並將它製作成 .gif 動畫圖檔。

注意！影片長度不可超過 15 秒，可使用 Moo0 Video Cutter 軟體來裁切影片。

第2步 第二種方式可以貼上 YouTube, vimeo… 等網站的影片網址，輸入你要擷取、轉檔成 GIF 動畫的片段（length 最長為 15 秒），再按下「Fetch」按鈕，即可開始下載影片、轉成 GIF 圖檔。

第3步 轉檔完成後，我們可以在網站上看到動畫內容，直接分享該頁面的 Gfycat 網址即可讓其他人也看到這個動畫。

第4步 或者也可以按一下右邊的連結圖示，用其他方式展示或嵌入動畫圖檔。