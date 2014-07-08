LINE 的系列遊戲一向都以可愛取勝，各個遊戲的玩法也都讓人為之瘋狂，除了熱門的「跑跑薑餅人」及「PokoPang」外，最近還有一款在台灣地區剛開放下載的「LINE: Disney Tsum Tsum」消除類遊戲，下載量也在大幅度的上升中。

「LINE: Disney Tsum Tsum」從名字就知道它主打的就是迪士尼卡通中的可愛角色，遊戲裡無處不充滿迪士尼的經典人物，米奇、米妮、唐老鴨、小熊維尼、布魯托、跳跳虎…等，全都變成超 Q 的大頭！

遊戲玩法與一般的三消遊戲一樣，只要連結三個以上相同的大頭就能消除，連結越多分數越高，若一口氣連結七個以上就可以獲得一顆「神奇泡泡」，點擊可一次消除周圍的大頭，有時還會出現不同類型的泡泡，可額外增加金幣、經驗值或是秒數。

要進入遊戲必須連結 LINE 帳號，所以同樣可以與好友比排名、互送愛心，遊戲配樂及音效也相當可愛，玩起來心情還挺不錯的，喜歡迪士尼卡通的朋友，快來一起陷入吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： LINE: Disney Tsum Tsum

LINE: Disney Tsum Tsum 軟體語言： 英文

英文 開發人員： LINE Corporation

LINE Corporation 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 4.3 以上 / Android 3.0 以上

iOS 4.3 以上 / Android 3.0 以上 軟體下載 （iPhone）： 在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「Tsum Tsum」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「Tsum Tsum」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。 軟體下載 （Android）：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Tsum Tsum」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

一開啟遊戲就可以看到超可愛的動畫，全都是迪士尼裡的經典人物唷！

遊戲本來似乎可以「訪客」身份登入遊戲，不過目前皆必須與 LINE 帳號連動才能玩，連動後就可以進入遊戲啦！

遊戲一開始會讓所有的玩家都抽一個禮物盒，抽到的角色就會成為你的第一個「MyTsum」，每一個角色都有不同的技能，在遊戲中幫助你衝高分數。米奇的技能就是可以消除畫面正中間某個範圍裡的所有大頭唷！

所有的大頭擠在一塊是不是相當可愛呢？只要連結三個以上相同的大頭就可消除，連結七個以上就可以產生一顆神奇泡泡囉！當畫面中的大頭排的很卡，不好消的時候，就可以按一下右下角的「風扇」讓大頭們來個大風吹，或是搖一下手機也可以（需至遊戲設定中開啟「Gyro」功能）。

只要消除大頭就能累積下方的加分條，當集滿時就會自動進入「FEVER」加分狀態，或是左下角的「MyTsum」變成黃色時，也會發動它的專屬技能唷！

當時間結束時，還會有個最後的加分機會，接著就會統計你的總得分及金幣、經驗值。

若金幣已累積超過一萬，就可以到右下角的「Tsum」列表中購買禮物盒來抽新的角色，新抽到的角色就可以直接設定為「MyTsum」在遊戲中助你一臂之力唷！