Windows 8 在輸入法的使用方面有些許的變化，譬如說原本切換輸入法用「Ctrl」+「空白鍵」就行，現在則改成「窗戶鍵」+「空白鍵」，只要按住鍵盤上的「窗戶鍵」(鍵盤左下角有畫一個窗戶圖案的那個按鍵)再按一下「空白鍵」便可輪流切換不同輸入法來使用。

如果你希望每次在開器新的軟體或視窗時，自動切換成指定的中文輸入法或其他慣用的輸入法或語系，該怎麼設定呢？

在 Windows 8 中有個輸入法的偏好清單，裡面會列出目前已經安裝或已啟用的各種輸入法工具。而我們也可以依照個人使用習慣與需求，將不同的輸入法上移、下移到適當的位置，方便每次快速切換、使用。

使用方法：

第1步 一般情況下，開機時預設都會以英文輸入模式啟動，若要新增/移除或調整輸入法設定，可以在桌面右下角的「ENG」上按一下，再點「語言喜好設定」。

第2步 開啟語言設定視窗後，我們可以在視窗中看到目前已經安裝的語系與輸入法，我們可以依照自己的使用習慣，按「上移」、「下移」等按鈕，將常用的輸入法排在上方，方便快速切換、選取。

另外也可以按「新增語言」以加入新的語系或不同語言文字的輸入法，或在選取後按「移除」按鈕，將該語系從使用清單中移除掉。

第3步 在剛剛的設定視窗的左上角按一下「進階設定」即可看到更多關於輸入法與顯示語言等設定，我們可以在「覆寫預設輸入法」選單中點選你最常用的輸入法名稱，設定好之後，下次開啟新的軟體視窗時便可直接以該輸入法來打字，不用另外按切換鍵。

第4步 在上個步驟中點「變更語言列快速鍵」即可開啟「文字服務和輸入語言」視窗，我們可在「輸入語言快速鍵」選單中為不同輸入法設定指定快速鍵組合 （設定方法：點選輸入法名稱後再按「變更按鍵順序…」按鈕）。

以後只要按下該按鍵組合，便可快速切換到指定輸入法，不用在一堆輸入法的清單中一直切換、一直找。