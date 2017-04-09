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PingInfoView v1.60 自動 PING 監控工具（多IP監控、製作報表、失敗通知）

2017/4/10 更新：軟體版本更新至 v1.60 最新版。

PingInfoView 是個相當簡單的 PING 監控工具，跟類似工具不同的是，我們可以同時輸入多個網站的網址或 IP 位址，一次監控全部網站、主機或節點。透過紅燈、綠燈..等簡單的圖示，快速查看目前那台電腦失去回應或網路有點狀況，並在 PING 失敗時發出聲音提示我們。

除了自訂發出的 PING 時間間隔、PING 逾時…等設定之外，也可將監控中全部網站的主機名稱、IP位址、 PING 成功或失敗、失敗率、平均回應時間…等等各種細節做成詳細的 TEXT 或 HTML 報表，方便日後管理再做其他應用。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：PingInfoView
  • 軟體版本：1.60
  • 軟體語言：繁體中文、簡體、英文…等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：51.3 KB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Windows 8
  • 官方網站：http://www.nirsoft.net/
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  開啟 PingInfoView 軟體，預設會先出現「選項」視窗，讓我們手動輸入要監控的 IP 或網址，設定好之後按下「確定」按鈕便可開始自動 ping…。

PingInfoView-01

 

第2步  亮綠燈表示 ping 了之後對方主機有正常回應…我們可以在表格中看到成功數、失敗數、%失敗率…等各種數值。

PingInfoView-02

 

第3步  另外也可自行設定「失敗時發出嗶(Beep)聲」來警告我們（可自行修改系統音效，更有警示效果），或點「在工具列顯示圖示」讓我們隨時可以從桌面右下角點圖示來開啟網站監控狀況。

PingInfoView-03

 

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