2017/1/21 更新： BitComet 軟體版本更新至 v1.45 最新版。
BitComet 的使用教學請參考：如何用BitComet 下載BT。
下載BT的程式中，最受歡迎的是哪一套？聽說是有很多都不錯，也許有人更喜歡下面這套號稱速度最快的 BitComet 比特彗星 BT 下載工具。
其實 BitComet 的使用方法相當簡單，幾乎就是把 .torrent 檔拉到視窗中就可以開始下載。另外也可支援 Torrent 特徵碼、遠端 Torrent 檔直接下載與 Magnet URI 磁力鏈結等下載方式，用起來都一樣簡單、方便。
軟體特色：（引用自官方網站）
- 極速下載：BT下載又被稱為變態下載，通過種子文件或者磁鏈可以和其他用戶交換數據，下載的同時也上傳數據，所有用戶都速度飛快！ BitComet(比特彗星)完美支持各種主流BT下載協議，保證安心下載！
- 長效種子：BitComet(比特彗星)獨有長效種子功能，可以盡量避免種子用戶離開導致下載卡在99%，而且能夠顯著增加下載速度！
- 磁盤緩存：早年有部分下載軟件會傷硬盤，BitComet(比特彗星)首先使用了磁盤緩存技術，將磁盤的讀寫次數降到最低從而提高硬盤壽命。
- 邊下邊放：BitComet(比特彗星)在下載視頻文件的時候，優先下載文件頭尾，這樣可以實現邊下邊放，用戶可以在下載過程中提前預覽視頻內容。
軟體名稱：BitComet
軟體版本：1.45 免安裝版
軟體語言：中文（43國語言）
檔案大小：15.4 MB
官方網站：http://www.bitcomet.com/
軟體下載：按這裡 (32/64位元，免安裝版)
作業系統：Windows 2000/XP/2003/Vista/Win7/Windows 8/Win 10
使用教學：https://briian.com/339/bitcomet.html
注意！請勿使用此類工具下載盜版軟體、影音。很多人都因此被警察抓、起訴…。
這是臭名昭彰的流氓軟體
我在安裝的同時他有幫我多安裝了兩款防毒和搜尋列完全沒經過我的同意
用慧星好多年了 很推薦的P2P軟體
想請問一下
我只想載部分檔案的話就在內容勾選
但是為什麼把BT關掉重開之後全部都會勾選並下載
之前版本不會這樣
請問要去哪邊設定?
用了1.42版會這樣。以前用1.41就不會
打錯了，是1.40才對
更新了，改用 v1.43 試試看吧。
http://123.briian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=350
這有毒嗎
?
壓縮都壓成這樣，不會建立一個資料夾再壓縮嗎，直接把檔案壓縮我們解壓的時候很難用，診我們
你可以先建立一個資料夾，把壓縮檔放在底下解壓就解決了。
如果是用WINRAR->壓縮檔上->右鍵->解壓縮到XXXXX->壓縮程式會自行生成一個資料夾。
這是WINRAR一直都有的功能，試試看!!
不錯的軟體謝謝分享喔