有趣的「上帝製造 漫畫產生器」想玩得先有梗才行！（Android）

最近在 Facebook 上流行起一股「上帝製造○○」的梗漫風，套用固定風格的黑白漫畫，搭配自己所想的旁白來產生的趣味漫畫，這些可能都是使用「神が○○を作るときジェネレーター」（上帝製造漫畫產生器）所做出來的唷！

這個「上帝製造漫畫產生器」是由四～五張小圖所組成，每個小圖有五張不同動作可以更換，每個動作又有五種不同的顏色可選擇，內容都是上帝在一個盆裡加入東西的動作，以及一個將東西撥倒的動作，依你所想的漫畫旁白來選擇符合情境的圖片，就能產生一張好促咪的漫畫哦！

但要成功製作一張梗漫，先決條件是你得先有梗才行！製作完成後，可直接分享到 Facebook、LINE、噗浪、Twitter…等地方，就可讓好友們來評分看看你的梗夠不夠有力啦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 神が○○を作るときジェネレーター

神が○○を作るときジェネレーター 軟體語言： 英文

英文 開發人員： mau

mau 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.1 以上

Android 2.1 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「godmadegenerator」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 下載後開啟，即預設了五張上帝製造東西的漫畫圖，在最上方的文字框中輸入標題，下方圖片上的文字框再分別輸入旁白（如右圖）。

第2步 點擊漫畫小圖可選擇其它的漫畫圖片，其實一共就五個動作，但有五種顏色可選擇，可以依需求來做調整。按最上方的「Change Layout」可切換另一種漫畫排列方式，左右兩邊都可以輸入文字，按漫畫圖片一樣可做更換。

第3步 完成後，按下方的「GENERATE」即可產生一張漫畫，再按下「Open in other App」。

第4步 即可選擇要將漫畫分享到什麼地方囉！