有趣的「上帝製造 漫畫產生器」想玩得先有梗才行！（Android）

 

作者：

最近在 Facebook 上流行起一股「上帝製造○○」的梗漫風，套用固定風格的黑白漫畫，搭配自己所想的旁白來產生的趣味漫畫，這些可能都是使用「神が○○を作るときジェネレーター」（上帝製造漫畫產生器）所做出來的唷！

這個「上帝製造漫畫產生器」是由四～五張小圖所組成，每個小圖有五張不同動作可以更換，每個動作又有五種不同的顏色可選擇，內容都是上帝在一個盆裡加入東西的動作，以及一個將東西撥倒的動作，依你所想的漫畫旁白來選擇符合情境的圖片，就能產生一張好促咪的漫畫哦！

但要成功製作一張梗漫，先決條件是你得先有梗才行！製作完成後，可直接分享到 Facebook、LINE、噗浪、Twitter…等地方，就可讓好友們來評分看看你的梗夠不夠有力啦！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：神が○○を作るときジェネレーター
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：mau
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 2.1 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「godmadegenerator」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

第1步 下載後開啟，即預設了五張上帝製造東西的漫畫圖，在最上方的文字框中輸入標題，下方圖片上的文字框再分別輸入旁白（如右圖）。

godmadegenerator_1

 

第2步 點擊漫畫小圖可選擇其它的漫畫圖片，其實一共就五個動作，但有五種顏色可選擇，可以依需求來做調整。按最上方的「Change Layout」可切換另一種漫畫排列方式，左右兩邊都可以輸入文字，按漫畫圖片一樣可做更換。

godmadegenerator_2

 

第3步 完成後，按下方的「GENERATE」即可產生一張漫畫，再按下「Open in other App」。

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第4步 即可選擇要將漫畫分享到什麼地方囉！

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歡迎留下你的想法或意見...

  1. 瘋之痕 說道：
    05-12, 2017 at 上午 6:44.34

    好玩!

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