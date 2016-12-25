2016/12/27 更新：軟體版本更新至 v2.0.4.19 最新版。

以前大家可能都有用過 Flashget 之類的下載軟體，不過自從它變得越來越肥、越來越複雜越來越難用後，使用的人就少很多了。再加上現在大部分人家裡的網路速度都普遍提升不少，下載檔案這件事已經變得簡單、輕鬆許多，尤其新型的瀏覽器的下載管理界面也越來越完備，因此也越來越少使用下載管理軟體之類的工具了。

而 EagleGet 是用來取代 Flashget 之類的軟體，同樣支援多線程、分割、加速下載功能，一樣可以在斷線後或重開機後自動續傳，但不一樣的是 EagleGet 提供了一個相當簡單、清爽的操作介面，透過與 IE, Firefox, Chrome 與 Opera 等瀏覽器的整合，讓我們輕鬆下載網頁中的任何檔案。

除此之外，EagleGet 還提供了「Video sniffer」視訊偵測器功能，可以讓我們在瀏覽 YouTube 或各種影音網站時，直接將高畫質影音內容下載回來或將影片轉成 MP3 存到電腦中（即將推出的新功能）。

當然，EagleGet 也提供頻寬管理、排程下載、下載完自動關機、下載後自動以指定防毒軟體掃毒、自訂 Proxy 代理…等等各種功能與設定，還可自行更換操作介面的布景主題與配色，是個相當好用的下載管理工具。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： EagleGet

EagleGet 軟體版本： 2.0.4.19

2.0.4.19 軟體語言： 繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言

繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 6.22 MB

6.22 MB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/8.1/Win 10

Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/8.1/Win 10 官方網站： http://www.eagleget.com

http://www.eagleget.com 軟體下載： 按這裡（病毒檢測：結果）

一、用 EagleGet 批次、多線程下載檔案

第1步 安裝好 EagleGet 軟體後，它會自動在 IE, Firefox 與 Chrome 等瀏覽器中另外加裝搭配使用的外掛程式或擴充套件。

當我們需要下載軟體時，會自動偵測、開啟 EagleGet 下載視窗，或者也可手動在連結上按滑鼠右鍵再點「使用 EagleGet 下載」。

第2步 跳出 EagleGet 下載視窗後，請先選擇要將檔案儲存到哪個位置，然後按「下載」按鈕即可自動排程、分段加速下載。

第3步 我們也可手動調整其他下載設定值，如最大執行緒的數量、是否登入帳號…等。

第4步 這是 EagleGet 的下載管理界面，所有下載過的檔案都會記錄在視窗中，我們也可隨時按暫停或修改下載排程。

第5步 亦可個別檢視下載檔的完整下載狀態與各種資訊。

二、用 EagleGet 下載網頁中的影片、影音內容

第1步 EagleGet 可支援 YouTube 或 Facebook 等各種影音網站、社群網站的影片下載功能，只要在瀏覽影片時，將滑鼠移動到影片上方，出現下載按鈕後按一下「Download」，即可讓我們選擇要下載哪個解析度的影片檔。

三、下載網頁中的全部圖檔或指定格式的檔案

第1步 如果要下載網頁中的全部圖檔或指定格式、指定關鍵字的檔案，可以在網頁任意空白處按一下滑鼠右鍵，接著點「使用 EagleGet 下載全部鏈結 」。

第2步 接著請在「關鍵字」方框中輸入你要下載的檔案格式、副檔名、特有的檔案名稱或關鍵字…等，勾選好要下載的檔案後，案「下載」按鈕，即可全部下載回來。