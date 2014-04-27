最近在 Facebook 上，是不是有看到越來越多的朋友分享用自己或寵物的大頭照所製作的趣味小影片？有點爆笑的劇情加上一行短短的字幕旁白，大頭照還會依劇情所需變換不同表情，這樣聽起來似乎有些熟悉，好像去年所介紹的「Elfyourself」一樣是利用大頭照套用到小精靈的身體來製作的搞笑聖誕影片。

不過，這次的小影片不是針對特定節日，而是屬於用來抒發日常生活的情緒，使用的則是這個「Framy」自訂心情動畫 App ，其中提供多種動畫內容，有情人之間的耍浪漫，在海邊潑水嬉鬧、啾一下，或是比較暴力一點用來洩恨的捏人、拿鞋丟人…等劇情，只想自己紅的話，也有「單人表演」模式可以套用。

每個角色都可以設置四組表情，包含喜、怒、哀、樂四種情緒，依套用動畫的劇情內容，會自動選擇適當的情緒來做變換，並加上唯妙唯肖的臉部表情動畫，而角色的頭髮、衣服裝扮也都有很多選擇，十分有趣唷！如果跟朋友有仇，現實生活拿他沒輒的話，就用他的大頭照做為動畫影片中的角色，包準看了嘴角上揚呢～：)



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Framy

Framy 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： UTW Technology Co. Ltd.

UTW Technology Co. Ltd. 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 5.0 以上

iOS 5.0 以上 軟體下載 （iPhone）：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Framy」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 第一次使用可以看到程式介紹，一直按「下一頁」最後再按下「開始」就能進入製作囉！

第2步 正式進入後，可先看一下黃色對話框中的說明，一開始進入預設是「雙人模式」，可由右側的按鈕切換為「單人模式」。由下面的「動畫」示範圖示選擇想要製作的內容，點擊選擇後可在上方預覽動畫內容，左右滑動還有更多選項。

第3步 點擊字幕就可以輸入想要的旁白文字囉！

第4步 由左下角的按鈕進入，可替換角色的大頭照，進入「自訂」可幫兩個角色設定四個不同的情緒表情。

第5步 點擊要修改的表情，即可立即拍下符合該情緒的表情或是使用相簿中的照片，選擇照片後，可移動、縮放或是旋轉照片，以符合主角預設的頭部大小。

第6步 調整照片位置的重點在於「眼睛」最好要在虛線處，這樣程式在自動套用臉部動畫時才能較精確，完成後按下「V」，接著以此類推將兩個角色的四種表情都設置好。

第7步 剛製作好時，可能畫面中的兩個角色都會選到同一個大頭照，這時只要點擊要修改角色旁的箭頭，再至下方選取正確的大頭照就 OK 囉！

第8步 接著切換到「衣服」圖樣，可幫角色更換不同的髮型、服飾及戴上墨鏡。

第9步 按右上角的按鈕可切換成「男生」的配件。由下方切換到「圖片」圖樣，可更換不同背景。

第10步 完成後，按下左上角的按鈕，可選擇是否要加入配樂，選擇後再按右上角的紅色箭頭就能將影片儲存或分享囉！

最後來看看實際做出來的效果吧！