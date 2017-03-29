2017/3/29 更新：Zoom Player 軟體版本更新至 v12.7.0 最新版。

Zoom Player 是個看起來很普通、很傳統，不過實際上卻相當強大的影音播放器，提供一般影片播放、音樂播放、網路電台播放…等功能，甚至還能直接拿來當作一般圖片、照片的看圖軟體用。播放時可選擇完整視窗的多媒體播放模式，或簡化視窗的音樂播放模式，只要一個軟體便能通吃各種格式的音樂檔、影片檔，用起來相當簡單、方便。

比較特別的是，Zoom Player 在播放時可透過鍵盤的上、下、左、右與「Enter」鍵來控制播放器並開啟、瀏覽媒體庫、資料夾、播放清單，並調整各種影音設定等功能與選項，這樣的功能在全螢幕播放模式下，更顯得方便實用。

播放時的鍵盤操控方式：

上： 開啟媒體庫與其他影音設定選項

開啟媒體庫與其他影音設定選項 下： 開啟播放清單並點選、播放其他影片

開啟播放清單並點選、播放其他影片 左： 回轉20秒

回轉20秒 右：快轉20秒

另外 Zoom Player 也支援電台播放功能，可直接收聽全世界各國成千上萬個網路電台與廣播節目。亦可另外下載、安裝多種相當漂亮的 skin 佈景主題，讓整個播放器可以變得更順眼好看。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Zoom Player Free 家用免費版

Zoom Player Free 家用免費版 軟體版本： 12.7.0

12.7.0 軟體語言： 英文版，另有簡體中文…等語言介面，尚無繁體中文

英文版，另有簡體中文…等語言介面，尚無繁體中文 軟體性質： 免費軟體，另有功能更多的進階版..等版本

免費軟體，另有功能更多的進階版..等版本 檔案大小： 28.9 MB

28.9 MB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10

Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10 官方網站： http://www.inmatrix.com/

http://www.inmatrix.com/ 軟體下載： 按這裡

下載更多 Zoom Player 佈景主題：按這裡

Zoom Player 支援的影片格式：

DVD • BluRay (Decrypted Main Movie playback) • Matroska (MKV) • H.264 & AVCHD (MPEG4 AVC)

MPEG2 Transport (TS/TP/TSP/TRP/M2T/M2TS/MTS/PVA/TOD) • XVID • DIVX • AVI • Flash Video (FLV)

Windows Media (WMV/ASF) • QuickTime (MOV/HDMOV) • WebM • Ogg Movie (OGM) • Theora (OGV)

Real Media (RM/RMVB) • VideoCD (VCD) • Super VideoCD (SVCD) • MPEG (MPG) • MPEG2 Program (M2V/VOB/MOD)

MPEG4 (SP/ASP) • MPEG4 ISO (MP4 • , Media Center DVR (DVR-MS) • CamCorder (MOD/TOD) • Digital Video (DV) • VP3

VP6 • VP7 • Motion JPEG (MJPEG) • Flash (SWF) • Cellphone 3GPP (3GP/3G2) • FLIC (FLI/FLC)

Zoom Player 支援的音樂檔格式：

MP3 • Free Lossless Audio CODEC (FLAC) • OPUS (OPUS) • Advanced Audio Coding (AAC) • Windows Media (WMA)

OGG Vorbis (OGG) • CD-Audio (CDA) • Cell Phone (AMR) • Matroska (MKA) • Wave Audio (WAV) • SHOUTcast (Streaming)

Dolby Digital (AC3) • Digital Theatre Surround (DTS) • Monkey Audio (APE) • Real Media (RA) • MusePack (MPC)

WavPack (WV) • OptimFROG (OFR) • Shorten (SHN) • True Audio (TTA) • LPCM • MIDI • Apple Lossless Audio Coding (ALAC)

AIFF • MO3 • IT • XM • S3M • MTM • UMX

Zoom Player 支援的圖片檔格式：

JPEG (JPG) • PNG • GIF • BMP • PSD • TIFF • ICO • TGA • PSD • FAX • WMF • EMF • JFIF • RLE • WIN • VST • VDA • ICB

PCC • SCR • RPF • RLA • SGI • BW • EPS • PCX • PDD • PPM • PGM • PBM • CEL • PIC • PCD • CUT • PSP • PN

使用方法：

第1步 將 Zoom Player 軟體下載回來、直接點兩下安裝，出現如下的安裝畫面時，可選擇「Legacy」再按「Next」，以便在 Windows Vista 之後的系統順利安裝執行。

第2步 接著可選擇要安裝的元件，建議全部勾選，然後再按「Next」繼續。

第3步 出現如下圖的畫面時請注意！請點「Custom installation (advanced)」然後取消「Install TuneUp Utilities 2014」這個選項（日後名稱可能會有變化），不要安裝額外的推廣軟體或程式。取消後，按「Install」按鈕繼續。

第4步 接著我們可以在「Zoom Player Install Center」中選擇要加裝的其他解碼器或影音工具，請在「Components」分頁中勾選全部的項目。

第5步 接著在「Languages」分頁中勾選你要用的語系，目前中文的部分只有簡體中文的翻譯，還沒有繁體中文語系。選取好之後，按一下「Install selected components」按鈕，開始下載、安裝所需的額外元件與工具。

第6步 Zoom Player 播放器的操作畫面，看起來就跟一般影音播放器差不多。