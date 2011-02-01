實際上，只要你在登入MSN或Yahoo即時通時，有勾選「紀錄密碼」的選項，你的密碼其實都已經紀錄在電腦中，這個軟體也只是把密碼給「備份」出來而已，所以，如果你擔心你的密碼被別人給「備份」走，當然就是不要在登入MSN時，勾選「記住我的密碼」這選項囉！

挖出MSN、Yahoo即時通密碼的方法：

第1步 首先到下面網站去下載「MessenPass 」這個軟體，或者直接在這邊按「主程式 」跟「中文化語系 」，將檔案下載回來。

軟體名稱：MessenPass

軟體本本：1.43

官方網站：http://www.nirsoft.net/utils/mspass.html

下載位址：按這裡 可擷取密碼的軟體：

* MSN Messenger * Windows Messenger (In Windows XP) * Yahoo Messenger (Versions 5.x and 6.x)

* Google Talk

* ICQ Lite 4.x/5.x/2003

* AOL Instant Messenger (only older versions, the password in newer versions of AIM cannot be recovered)

* AOL Instant Messenger/Netscape 7

* Trillian

* Miranda

* GAIM

第2步 將主程式與中文化語系下載回來，並解壓縮後，請將中文化檔「mspass_lng.ini」放到跟「mspass.exe」主程式同一個資料夾，然後直接按兩下「mspass.exe」執行主程式。

第3步 如圖，我們可以在主程式視窗中看到一堆帳號、密碼，這就是曾經在這台電腦中登入過的MSN、Yahoo即時通等帳號、密碼。如果想把他製作成報表另外儲存的話，可以在空白處按一下滑鼠右鍵，再點選「HTML報表」，即可將全部帳號、密碼用表格列出。

第4步 如圖，全部帳號、密碼都列出來囉！我們可以直接將他另存新檔就可以囉！

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