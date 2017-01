實際上,只要你在登入MSN或Yahoo即時通時,有勾選「紀錄密碼」的選項,你的密碼其實都已經紀錄在電腦中,這個軟體也只是把密碼給「備份」出來而已,所以,如果你擔心你的密碼被別人給「備份」走,當然就是不要在登入MSN時,勾選「記住我的密碼」這選項囉!

第1步 首先到下面網站去下載「MessenPass 」這個軟體,或者直接在這邊按「主程式 」跟「中文化語系 」,將檔案下載回來。

軟體名稱:MessenPass

軟體本本:1.43

官方網站:http://www.nirsoft.net/utils/mspass.html

下載位址:按這裡

可擷取密碼的軟體:

* MSN Messenger * Windows Messenger (In Windows XP) * Yahoo Messenger (Versions 5.x and 6.x)

* Google Talk

* ICQ Lite 4.x/5.x/2003

* AOL Instant Messenger (only older versions, the password in newer versions of AIM cannot be recovered)

* AOL Instant Messenger/Netscape 7

* Trillian

* Miranda

* GAIM