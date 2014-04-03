2055GB 大約就是 2TB 多一點，很多人電腦裡的硬碟搞不好都沒有這麼大。不過號稱很厲害的百度網盤卻願意一次給這麼多的空間，讓大家好好浪費。如果還需要更多空間，再多申請幾個帳號就好，一切都免費（可惜最近從台灣下載百度雲的速度最近變得超慢… ）。

其實原本我對這類網路硬碟或線上儲存服務的空間大小一直都沒什麼需求也沒啥感覺，因為平常真的很少會上傳那麼多東西上雲端，尤其是重要的文件或檔案根本不會放到自己電腦以外的地方。

不過一直到前一陣子發現了百度雲網盤的「好用」之處後，沒兩下子就塞滿了 500G…。

到底怎麼好用呢？請用 Google 找「關鍵字 + site:pan.baidu.com」就知道了（請愛用 Google, 不要再用 Yahoo! 搜尋了，功力差很多），隨便按按就可以找到幾乎是我一輩子也看不完、聽不完的網路資源。

以下簡單介紹如何取得百度雲網盤的 2055GB 免費空間，比起其他需要到處轉帖推薦連結或複雜的步驟簡單多了，雖然還是得花點時間，不過搞定之後在搜集資源時會好用很多。

以下的方法是以 QQ 帳號登入百度雲網盤的網站來使用，之所以不直接註冊百度帳號或使用新浪微博或其他帳號登入的原因是，新浪微博跟百度在註冊新帳號時必須輸入手機號碼用簡訊做認證，一來不想交出手機號碼，二來必須簡訊認證的話就不能註冊多個帳號了。但註冊 QQ 帳號時不需要手機認證，所以…. 大家可以依照自己的需求來使用。

使用方法：

第1步 開啟百度雲網站，點一下右側登入框下方的 QQ 按鈕（企鵝圖示），以你在 QQ 網站所註冊的帳號、密碼登入。

如果沒有 QQ 帳號，可以「按這裡」免費申請一個。

第2步 用 QQ 帳號登入百度雲網站後，我們可以在網站最上方看到「0B/5G」，表示目前提供免費 5GB 的空間，已使用 0B，也就是還沒上傳檔案。

第3步 此時請開啟「免費擴容」的活動頁面（活動可能隨時會結束，請儘早完成任務），這次的免費升級方法很簡單，只要下載安裝 Android, iPhone 或 iPad 版的百度雲應用程式並登入，即可馬上獲得 2048 GB 的網路儲存空間。

中國境外的使用者請不要按網頁上的按鈕下載 App，直接到 Google Play 與 iTunes 商店下載、安裝會比較方便。

第4步 如果你用的是 Android 手機，請開啟 Google Play 商店，下載安裝「百度雲（網盤）」這個應用程式。如果你不喜歡在自己的手機或 Google 帳戶裡面安裝這類軟體，可以另外用測試用帳戶在 Android 模擬器裡面安裝、啟用。

第5步 在 Android 手機中安裝好「百度雲（網盤）」應用程式後，一樣點「QQ 登錄」，用你新申請的 QQ 帳號登入百度雲。

第6步 接著跳出一個設定頁面，請開啟最上面的「相冊自動備份（僅 WiFi）」這功能，因為會多贈送 2GB 的空間，其他用不到的功能可以都關掉，設定完成後記得按「設置完畢」按鈕。

其實到這裡，你已經擁有免費 2TB 的百度雲儲存空間囉！（意思是已經可以把百度的 App 移除掉了！）

第7步 此時請再開啟另一個百度雲的免費擴容活動頁面「http://yun.baidu.com/disk/award」，看看是否還有其他免費擴容的服務，順便檢查一下你現在總共取得多少免費空間。

第8步 回到百度雲個人主頁，確認一下已經取得 2055G 的免費空間無誤，接下來就可以好好應用這些服務囉。重點在左邊的「達人推薦」裡。

其實這活動說穿了就是下載、安裝 Android 或 iPhone/iPad 的應用程式，登入後就可以取得 2TB 的免費空間。不用到處轉帖推薦連結或做什麼麻煩的認證或任務。不過有個重點就是要從 QQ 去註冊、登入，因為可以不用綁手機號碼，也可以免費申請多個 2TB 空間的帳號，如果你真的有那麼大的需求量的話。

總之，這東西是用來「搜集資源」用的，如果有什麼隱私或資料安全方面的顧慮，建議少用雲端或網路硬碟這類服務，資料只有在不連上網、不被人碰到的電腦裡最安全。