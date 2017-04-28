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SMPlayer v17.4.2 沒廣告、強大且易用的影音播放器（繁體中文版，支援字幕搜尋、YouTube瀏覽）

2017/4/28 更新：軟體版本更新至 v17.4.2 最新版。

 

SMPlayer 是一個以 MPlayer 播放引擎為核心的影音播放器，由眾多開發者一起努力、打造出來的相當強大的影音播放器。儘管沒有其他播放器的那種超華麗、超漂亮的操作界面，不過 SMPlayer 的操作相當簡單易懂，支援的功能也相當多元、豐富並且不斷持續進步中。

除了內建多種音訊與視訊解碼器，讓大家可以不用安裝多套軟體，就能在 SMPlayer 播放器中輕鬆播放各種格式的影音檔、DVD 與 VCD 之外，支援影片檔的字幕搜尋、比對與下載功能，讓我們能快速從指定來源快速找到適用的中文、英文..等各國語言的字幕檔（可自定字幕下載來源）。

除此之外還提供影片抓圖（畫面擷取）功能、字幕設定與微調、自訂鍵盤滑鼠快捷鍵、播放清單功能、斷點續看、A-B 段重複播放、自訂播放速度…等功能，並提供 Thumbnail Generator 工具，幫我們擷取指定影片的畫面、做成縮圖後依時間順序排列成一張大圖，適合拿來當做影片的預覽、視覺化的簡介。

很特別的是，當我們在 SMPlayer 軟體中按鍵盤的「F11」鍵，還可開啟超強的「YouTube 瀏覽器」，除了搜尋、瀏覽與播放 YouTube 網站上的影片…（後來這功能變得很鳥，算了）。

 

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：SMPlayer
  • 軟體版本：17.4.2
  • 軟體語言：繁體中文版、簡體中文、英文版…等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體，開放原始碼自由軟體
  • 檔案大小：36.1 MB
  • 系統支援：Windows, Debian, Fedora, openSUSE, Ubuntu
  • 官方網站：http://smplayer.sourceforge.net
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  安裝好 SMPlayer 軟體、開啟之後，可以先按「Ctrl」＋「P」開啟設定選單，到「檔案類型」選單中選取要以 SMPlayer 為預設播放器的影音檔格式。或者平常也可以直接把影片檔拉到 SMPlayer 視窗中直接播放。所有的功能與控制選單都放在視窗上方的工具列與選單中。

SMPlayer影音播放器-01

 

 

第2步  在 SMPlayer 軟體中按鍵盤的「F11」鍵可開啟 YouTube 瀏覽器，除了直接瀏覽、搜尋與播放 YouTube 網站中的影音內容，還可在影片名稱上按右鍵、錄製影片或錄製影片中的聲音，其實也就是把影片檔下載回來而已。聲音的部分則是轉成 MP3 並下載、儲存到電腦中。

SMPlayer影音播放器-02

 

 

第3步  提供字幕搜尋、下載功能，如果找不到的話，可以按下面的「選項」按鈕，自行更換其他 OpenSubtitles server。

SMPlayer影音播放器-03

 

 

第4步  Thumbnail Generator，可以幫我們將影片做成視覺化的縮圖導覽，不過剛剛測試一直沒法正常運作。

SMPlayer影音播放器-04

 

 

第5步  按「Ctrl」＋「P」可開啟設定選單，裡面有一大堆可以調整的項目。

SMPlayer影音播放器-05

 

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  1. 訪客 說道：
    07-10, 2016 at 上午 6:37.05

    好像沒辦法下載youtube的影片了~右鍵沒那選項

    回覆
  2. Neo_Chen 說道：
    07-09, 2016 at 下午 4:26.49

    中文字幕要先是試看調字幕的字型。
    另外，GNU GPL 以及 MIT license等開放原始碼的軟體應稱為「自由軟體」較為恰當。

    回覆
  3. liusan32 說道：
    09-09, 2014 at 下午 3:34.56

    非常的謝謝您，功德無量！

    回覆
  4. Eddy 說道：
    04-05, 2014 at 下午 6:27.41

    載入的中文字幕全部 O O O O +1

    回覆
  5. EEE 說道：
    04-05, 2014 at 下午 6:27.11

    中文字幕全部 O O O O+1

    回覆
  6. Eddy 說道：
    04-05, 2014 at 下午 6:26.28

    我剛也試了，選了繁體中文，也沒辦法。中文字幕全變成方塊。

    回覆
  7. 歐斯 說道：
    04-03, 2014 at 下午 1:24.03

    剛剛測試了一下，詭異的 只有英文檔名的字幕
    中文字幕全部 O O O O
    MKV檔又沒有字幕

    回覆

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