現在的人聽音樂大部份都在網路上聽比較多，除了到某些網站或使用某些音樂下載程式來獲取音樂之外，其它應該就屬 YouTube 為最主要的管道，許多的唱片公司都會將官方版的音樂 MV 上傳到 YouTube 讓網友們點閱，所以在上頭可以聽音樂外，又能欣賞喜愛的偶像所拍攝的 MV 影片，非常的方便。

目前不論在 YouTube 網頁或是手機官方 App 皆已支援播放清單的編輯以及連續播放的功能，不過手機 App 的部份並無法在背景持續播放，也就是說在用 YouTube 聽音樂的同時，不能一邊玩遊戲或使用其它 App。

「MixerBox 2」則是一款 YouTube 音樂影片歌曲連續播放器，一樣可自訂歌單並支援連續播放，第一次啟用程式即會自動幫你整理一些熱門歌手、音樂影片到歌單中，之後可再依自己的喜好新增歌曲或收藏專輯，重點是就算跳出該程式或使用其它 App 仍可持續於背景播放不中斷！



登入 Facebook 帳號的話，即會自動整理你 Facebook 上的音樂愛好及分享記錄，自動生成你的專屬 MV 播放清單，若 FB 好友也有使用「MixerBox 2」的話，就能查看到他們的音樂收藏並加以訂閱。

如果睡覺前也想聽著音樂入眠，「睡眠模式」就能幫上很大的忙，可設定播放時間，當時間到後就會自動關閉，不會讓你一覺睡醒手機就沒電啦～

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： MixerBox 2

MixerBox 2 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： MixerBox Inc.

MixerBox Inc. 官方網站： http://www.mixerbox.com/

http://www.mixerbox.com/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援： iOS 5.1 以上 / Android 3.0 以上

iOS 5.1 以上 / Android 3.0 以上 軟體下載 （iPhone）： 在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「MixerBox 2」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「MixerBox 2」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。 軟體下載 （Android）：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「MixerBox 2」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

初次進入程式，即會自動幫你整理一些你可能會喜歡的音樂收藏，直接按左邊的圖示就能開始播放音樂 MV。你也可以登入 Facebook 帳號後，從 Facebook 匯入喜歡的音樂。

由下方切換到「動態」可看到程式幫使用者整理的每日精選或是歌單推薦。

當然也可以利用「搜尋」來快速找到想要的歌曲。除了直接輸入關鍵字來找之外，在搜尋功能下，也會自動列出「熱門歌手」、「華語精選」或是「西洋精選」…等。

按左上角的「收藏」將整張專輯加入收藏清單。

按下歌曲 MV 右側的「+」則可加入歌單，或是推薦、分享給朋友。

在播放 MV 時，可由右上角的小箭頭開啟選單，設定播放模式，若想要畫質、音質好一點，可以開啟「HD」，但若要播放的順暢一點的話，可將該功能關閉。

切換到「設定」即可啟用「睡眠模式」，設定時間後即開始倒數，時間到後就會立即停止播放囉！