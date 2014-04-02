現在的人聽音樂大部份都在網路上聽比較多，除了到某些網站或使用某些音樂下載程式來獲取音樂之外，其它應該就屬 YouTube 為最主要的管道，許多的唱片公司都會將官方版的音樂 MV 上傳到 YouTube 讓網友們點閱，所以在上頭可以聽音樂外，又能欣賞喜愛的偶像所拍攝的 MV 影片，非常的方便。
目前不論在 YouTube 網頁或是手機官方 App 皆已支援播放清單的編輯以及連續播放的功能，不過手機 App 的部份並無法在背景持續播放，也就是說在用 YouTube 聽音樂的同時，不能一邊玩遊戲或使用其它 App。
「MixerBox 2」則是一款 YouTube 音樂影片歌曲連續播放器，一樣可自訂歌單並支援連續播放，第一次啟用程式即會自動幫你整理一些熱門歌手、音樂影片到歌單中，之後可再依自己的喜好新增歌曲或收藏專輯，重點是就算跳出該程式或使用其它 App 仍可持續於背景播放不中斷！
登入 Facebook 帳號的話，即會自動整理你 Facebook 上的音樂愛好及分享記錄，自動生成你的專屬 MV 播放清單，若 FB 好友也有使用「MixerBox 2」的話，就能查看到他們的音樂收藏並加以訂閱。
如果睡覺前也想聽著音樂入眠，「睡眠模式」就能幫上很大的忙，可設定播放時間，當時間到後就會自動關閉，不會讓你一覺睡醒手機就沒電啦～
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：MixerBox 2
- 軟體語言：繁體中文
- 開發人員：MixerBox Inc.
- 官方網站：http://www.mixerbox.com/
- 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
- 系統支援：iOS 5.1 以上 / Android 3.0 以上
- 軟體下載（iPhone）：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「MixerBox 2」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
- 軟體下載（Android）：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「MixerBox 2」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
操作畫面：
初次進入程式，即會自動幫你整理一些你可能會喜歡的音樂收藏，直接按左邊的圖示就能開始播放音樂 MV。你也可以登入 Facebook 帳號後，從 Facebook 匯入喜歡的音樂。
由下方切換到「動態」可看到程式幫使用者整理的每日精選或是歌單推薦。
當然也可以利用「搜尋」來快速找到想要的歌曲。除了直接輸入關鍵字來找之外，在搜尋功能下，也會自動列出「熱門歌手」、「華語精選」或是「西洋精選」…等。
按左上角的「收藏」將整張專輯加入收藏清單。
按下歌曲 MV 右側的「+」則可加入歌單，或是推薦、分享給朋友。
在播放 MV 時，可由右上角的小箭頭開啟選單，設定播放模式，若想要畫質、音質好一點，可以開啟「HD」，但若要播放的順暢一點的話，可將該功能關閉。
切換到「設定」即可啟用「睡眠模式」，設定時間後即開始倒數，時間到後就會立即停止播放囉！
為什麼ios不能使用背景音樂??
不可以邊聽音樂邊玩手機
我的i6也不能背景播放.不過我的i5s跟i6sp卻可以背景播放！
用手機打開官網就可直接下載了，現在仍免費喔！
好用，到官網就可下載到嘍～感。感謝分享
Sony也不能載了 ……
不給臺灣下載了? 看來只能用SPK方式解決。
我也無法載……
華碩手機不能下載嗎？
現在不能下載了嗎
找到了卻顯示 你的國家/地區不支援這個項目，跟本無法下載
LG g3無法安裝 @@
是下架了嗎？play 商店找不到了Q_Q
不知為什麼用關鍵字查不到了, 不過我還是找到它了XD
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mixerbox.mixerbox2b
為什麼z2不能裝了
請問還載的到嗎？