作者：,     

「心動小狗」超擬真、超可愛狗狗養成遊戲（iPhone, Android）

狗狗，人類最忠實的朋友，比起＂人＂來說單純的多，沒有心機只有最真誠的陪伴，但在現實生活中要真正養一隻狗，還必須考量許多像是經濟、時間、家人、居住環境…等條件，真的不是說要養就能養的，如果真的很愛狗狗卻又因為各種因素而無法養的話，除了空閒時間去做個義工外，養隻「心動小狗」滿足一下慾望也是不錯！

「心動小狗」是一款模擬狗狗養成遊戲，有多種類型的犬種供玩家選擇，3D 立體的遊戲畫面，讓小狗們栩栩如生可愛的不得了！狗狗會不時的擺出各種動作，到處跑來跑去、伸懶腰、好奇的東聞西聞，累了也會隨地趴下休息，有些睡姿實在可愛到讓人忍不住的想笑。

可以幫狗狗取名字、餵牠吃飯、帶牠散步、陪牠玩、幫牠洗澡、訓練動作，買衣服、鞋子、各種配件來裝扮牠，打扮的漂漂亮亮還可以跟其他玩家的小狗比美唷！一呼叫牠，就會開心的向你跑來，貼近螢幕的樣子實在有夠古錐～在現實生活中養狗狗可做的事，在「心動小狗」裡一樣也不少，可以充份體驗養寵物的樂趣哦！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：心動小狗
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Lonfun
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 5.0 以上 / Android 2.0.1 以上
  • 軟體下載（iPhone）：在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「心動小狗」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
  • 軟體下載（Android）：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「心動小狗」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

遊戲畫面：

遊戲一開始有六個品種的狗狗可選擇，待玩家等級提升後會開放更多不同品種選擇。

pets_1

 

選擇要養的狗狗後，就可以幫牠取個名字跟設定牠的性別。

pets_2

 

開始遊戲後程式會有各種功能、介面操作的輔助教學，一步一步跟著做就能學習如何使用囉！

pets_3

 

呼喚狗狗就會奔向你，此時可以抱起牠，搖晃一下就能獲得金幣哦！（是搖錢樹的意思嗎？…）

pets_4

 

記得不時的來摸摸牠，可以讓牠的心情值滿點，開心的笑哦！

pets_5

 

左下角的「掌印」可開啟更多遊戲功能，包含餵食、餵水、洗澡、換衣服、傢俱擺設…等。

pets_6

pets_6_2

 

右下角的「門」則可以帶著狗狗出門散步、到後院玩，或是去商店採購物品。

pets_7

pets_7_2

pets_7_3

pets_7_4

 

到街道上點擊鄰居的大門就能進入與其他玩家做互動，可以偷錢（當然這是不好的行為…囧）或是比美。

pets_8

pets_8_2

 

玩家也可以訓練狗狗做各種不同的動作。

pets_9

pets_9_2

 

在遊戲中，除了跟小狗做互動之外，也有許多的任務等著玩家來完成，只要完成任務就能獲得獎勵唷！

pets_10

pets_10_2

 

看看我的「萬萬」睡這什麼姿勢…，在遊戲中隨時都可按右上角的「相機」拍下來分享給好友看。

pets_11

 

狗狗十分的生動可愛，常常看著就會心一笑，喜歡狗狗的朋友，可以考慮來養一隻唷～

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » iPad, iPhone 手機、平板電腦 » 好玩遊戲、休閒益智 » 「心動小狗」超擬真、超可愛狗狗養成遊戲（iPhone, Android）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
「Love Msg 告白小人」不敢說的，讓舉牌小人來說！（iPhone, iPa...
Battle Cats 喵星人大戰 超可愛塔防戰！( iPhone, Andro...
「 LINE POP」超熱門超可愛的方塊消除遊戲！(iPhone, Androi...
常狀況外嗎？學會「閱讀空氣」告別白目的稱號吧！( Android )...
真・三國無双 SLASH（iPhone, iPad, Android）...
「TwoDots」無法自拔的圓點連線消除遊戲（iPhone, iPad）...
Tags:

 

歡迎留下你的想法或意見...

  2. 訪客 說道：
    04-20, 2014 at 下午 11:02.44

    明明 好kawaii的,為啥就是dowload不到,鳴~ T_T

    回覆
  3. 訪客 說道：
    04-20, 2014 at 下午 10:57.52

    我在google store dowload 不到…………

    回覆

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 