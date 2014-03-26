狗狗，人類最忠實的朋友，比起＂人＂來說單純的多，沒有心機只有最真誠的陪伴，但在現實生活中要真正養一隻狗，還必須考量許多像是經濟、時間、家人、居住環境…等條件，真的不是說要養就能養的，如果真的很愛狗狗卻又因為各種因素而無法養的話，除了空閒時間去做個義工外，養隻「心動小狗」滿足一下慾望也是不錯！

「心動小狗」是一款模擬狗狗養成遊戲，有多種類型的犬種供玩家選擇，3D 立體的遊戲畫面，讓小狗們栩栩如生可愛的不得了！狗狗會不時的擺出各種動作，到處跑來跑去、伸懶腰、好奇的東聞西聞，累了也會隨地趴下休息，有些睡姿實在可愛到讓人忍不住的想笑。

可以幫狗狗取名字、餵牠吃飯、帶牠散步、陪牠玩、幫牠洗澡、訓練動作，買衣服、鞋子、各種配件來裝扮牠，打扮的漂漂亮亮還可以跟其他玩家的小狗比美唷！一呼叫牠，就會開心的向你跑來，貼近螢幕的樣子實在有夠古錐～在現實生活中養狗狗可做的事，在「心動小狗」裡一樣也不少，可以充份體驗養寵物的樂趣哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 心動小狗

心動小狗 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Lonfun

Lonfun 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 5.0 以上 / Android 2.0.1 以上

iOS 5.0 以上 / Android 2.0.1 以上 軟體下載 （iPhone）： 在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「心動小狗」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「心動小狗」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。 軟體下載 （Android）：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「心動小狗」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

遊戲一開始有六個品種的狗狗可選擇，待玩家等級提升後會開放更多不同品種選擇。

選擇要養的狗狗後，就可以幫牠取個名字跟設定牠的性別。

開始遊戲後程式會有各種功能、介面操作的輔助教學，一步一步跟著做就能學習如何使用囉！

呼喚狗狗就會奔向你，此時可以抱起牠，搖晃一下就能獲得金幣哦！（是搖錢樹的意思嗎？…）

記得不時的來摸摸牠，可以讓牠的心情值滿點，開心的笑哦！

左下角的「掌印」可開啟更多遊戲功能，包含餵食、餵水、洗澡、換衣服、傢俱擺設…等。

右下角的「門」則可以帶著狗狗出門散步、到後院玩，或是去商店採購物品。

到街道上點擊鄰居的大門就能進入與其他玩家做互動，可以偷錢（當然這是不好的行為…囧）或是比美。

玩家也可以訓練狗狗做各種不同的動作。

在遊戲中，除了跟小狗做互動之外，也有許多的任務等著玩家來完成，只要完成任務就能獲得獎勵唷！

看看我的「萬萬」睡這什麼姿勢…，在遊戲中隨時都可按右上角的「相機」拍下來分享給好友看。

狗狗十分的生動可愛，常常看著就會心一笑，喜歡狗狗的朋友，可以考慮來養一隻唷～