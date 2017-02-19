2017/2/19 更新：軟體版本更新至 v7.1.1 最新版。本版本包含 Apache 2.4.25, MariaDB 10.1.21, PHP 7.1.1, phpMyAdmin 4.6.5.2….，另有使用 PHP v5.6.30 版的程式，可依需求選擇 PHP 5 或 PHP 7 來用。

最早的時候，如果要在 Windows 等平台安裝好一個可以支援 Apache 與 PHP 環境的網頁伺服器，必須分別下載安裝 Apache，然後是 PHP 然後是 MySQL，如果有需要的話再另外下載 phpMyAdmin 來用。

裝好軟體之後還得自行調整一些 Apache 與 PHP 等設定檔，沒弄好的話可能還會無法正常運作。後來有了 AppServ 或 The Uniform Server 之類的整合式安裝包（快速架站工具），則可讓我們省下不少安裝、設定的步驟與時間，直接跳到真正要花時間研究、編修的網站工作上。

而下面介紹的這個 XAMPP 則是已有十多年歷史、相當知名且相當多人愛用的快速架站工具，主要功能就是能幫我們在 Windows, Mac OS X 與 Linux 等多種作業系統中快速安裝、設定好支援 Apache, MySQL（MariaDB ）, PHP 與 Perl 的網頁伺服器，讓一般網頁開發者、網站設計師… 能在自己電腦中快速弄好一個能正常運作的伺服器，以便測試手邊的網站甚至開放給外面的人來瀏覽。

所謂的 XAMPP 指的是：

X → 跨平台，支援多種作業系統 (Windows, Mac, Linux)

A → Apache 網頁伺服器

M → MariaDB 資料庫（MySQL 的延伸版本，用起來差不多）

P → PHP

P → Perl

所以，一看到名字就知道裡面大概有哪些功能，都是一般 PHP 網頁開發或使用 WordPress, PHPBB, Discuz 架站程式…等最常用到的環境。

而除了上面提到的 Apache, MariaDB, PHP, Perl 之外，我們在安裝 XAMPP 軟體時，亦可自行勾選 FileZilla FTP 伺服器（讓網友透過 FTP 上傳/下載檔案）、Mercury Mail Server（郵件伺服器）、Tomcat（JSP 開發環境）以及其他 Webalizer 流量分析工具, Fake Sendmail..等實用工具。安裝時可以依照實際需求勾選，如果用不到的話就不要勾，避免把環境弄得太過複雜或因為不當操作而製造更多問題或漏洞。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： XAMPP

XAMPP 軟體版本： v7.0.13 （PHP 7 版本）、v5.6.28（PHP 5.6 版本）

v7.0.13 （PHP 7 版本）、v5.6.28（PHP 5.6 版本） 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 109 MB

109 MB 系統支援： Windows, Mac OS X, Linux

Windows, Mac OS X, Linux 官方網站： http://www.apachefriends.org/

http://www.apachefriends.org/ 軟體下載： 按這裡

XAMPP v7.1.1 最新版包含： Apache 2.4.25

MariaDB 10.1.21

PHP 7.1.1

phpMyAdmin 4.6.5.2

OpenSSL 1.0.2

XAMPP Control Panel 3.2.2

Webalizer 2.23-04

Mercury Mail Transport System 4.63

FileZilla FTP Server 0.9.41

Tomcat 7.0.56

使用方法：

第1步 將 XAMPP 軟體安裝包下載回來、點兩下安裝程式，出現安裝畫面後按「Next」按鈕開始安裝。

第2步 接著我們可以自行選擇要安裝哪些伺服器與工具，建議有用得到的才安裝。

第3步 接下來我們必須選擇要將軟體安裝到哪個資料夾去，建議放在預設的「C:\xampp」，不要放在「C:\Program Files (x86)」或其他容易有系統權限限制的資料夾。

設定完成後，按「Next」並依照指示完成軟體安裝程序。

第4步 安裝好軟體、開啟 XAMPP Control Panel 控制面板後，我們可以依實際需要分別啟動 Apache 伺服器與 MySQL 資料庫，有用到的才開。

第5步 如果有特別的需求希望能修改 Apache, PHP 或 MySQL 的設定參數，可以按一下右邊的「Config」按鈕來開啟設定文件、手動修改。

第6步 順利安裝好 XAMPP、啟動網頁伺服器之後，可以在你的電腦打開你常用的瀏覽器並在網址列輸入「http://127.0.0.1」，如果有看到如下圖的畫面，表示你的網頁伺服器已可正常運作。

第7步 如果要把你自己製作的網頁放到 XAMPP 的網頁伺服器運作看看的話，請開啟「C:\xampp\htdocs」資料夾，把網頁檔放到此資料夾中即可。

第8步 接著在瀏覽器中開啟「http://127.0.0.1/123.html」，就可以看到你剛剛放到網頁資料夾的內容囉。