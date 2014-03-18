不管 Google Chrome 軟體出到幾十版，當我們在下載檔案時視窗下方一樣都會跳出一個長長的下載工具列，用來展示最近下載過的檔案、目前下載中的檔案與進度，雖然可以快速點選、開啟下載檔，不過長長的一條在那邊看起來實在有夠礙眼，而且下載完還不會自動消失…
如果你也跟我一樣不太喜歡 Google Chrome 視窗下方預設的下載工具列，可以試試看另外這個 Downloadr 下載進度管理工具。
安裝好之後，會像 Firefox 瀏覽器那樣在網址列右邊多出一個按鈕，下載檔案時按鈕上的圖式會自動顯示下載進度。點一下下載按鈕便可查詢目前已下載的檔案與下載進度，亦可隨時取消、執行下載檔或檢視全部下載清單…。
重點是，不會占用視窗下方一整排的空間，用起來清爽多了！
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：擴充功能Downloadr – Download Manager
- 軟體版本：0.5.5
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：43.48KB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 官方網站：J K
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「＋免費」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「＋免費」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
第2步 安裝好之後，網址列右邊會多出一個下載按鈕。下次當我們下載檔案時，除了視窗下方不會再有一個長長的下載工具列之外，右上方的下載按鈕上也可以直接顯示下載進度，點一下按鈕還可看到下載檔清單，相當方便！
對於有強迫證的我來說很需要這個插件啊啊啊，可是Downloadr好像找不到了欸，下面一排下載完成的真的很煩
說真心話右上角佔一格才礙眼，最下那列可以隨時關掉多方便。
嗯… 如果這樣還覺得礙眼的話，其實可以在按鈕上面按右鍵、再點「隱藏按鈕」這樣就什麼都不會有了。
像我都是下載到桌面上放著，其實不顯示進度也都沒關係，隨時可以在桌面上看到下載完了沒。
這個功能很像firefox的下載
啊就從 Firefox 抄來的啊，不過 Opera 也差不多長這樣，不確定誰比較先這樣弄….