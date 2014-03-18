不管 Google Chrome 軟體出到幾十版，當我們在下載檔案時視窗下方一樣都會跳出一個長長的下載工具列，用來展示最近下載過的檔案、目前下載中的檔案與進度，雖然可以快速點選、開啟下載檔，不過長長的一條在那邊看起來實在有夠礙眼，而且下載完還不會自動消失…

如果你也跟我一樣不太喜歡 Google Chrome 視窗下方預設的下載工具列，可以試試看另外這個 Downloadr 下載進度管理工具。

安裝好之後，會像 Firefox 瀏覽器那樣在網址列右邊多出一個按鈕，下載檔案時按鈕上的圖式會自動顯示下載進度。點一下下載按鈕便可查詢目前已下載的檔案與下載進度，亦可隨時取消、執行下載檔或檢視全部下載清單…。

重點是，不會占用視窗下方一整排的空間，用起來清爽多了！

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： 擴充功能Downloadr – Download Manager

擴充功能Downloadr – Download Manager 軟體版本： 0.5.5

0.5.5 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 43.48KB

43.48KB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 官方網站： J K

J K 軟體下載： 用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「＋免費」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「＋免費」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

第2步 安裝好之後，網址列右邊會多出一個下載按鈕。下次當我們下載檔案時，除了視窗下方不會再有一個長長的下載工具列之外，右上方的下載按鈕上也可以直接顯示下載進度，點一下按鈕還可看到下載檔清單，相當方便！