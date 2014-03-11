注意！「您的快遞簽收通知單，收件電子憑證」是 Android 手機病毒，千萬不要點！

 

作者：

最近手機病毒、LINE 帳號被盜…等等問題還是一直都很嚴重，之前最容易讓人「中標」的伎倆是假冒 Google, Yahoo! 或 Facebook、LINE… 等網站或服務的假登入頁面，讓人在不注意時輸入帳號密碼造成帳號被盜進而亂發垃圾廣告訊息、病毒連結…等問題。

後來可能會用美女圖或「看著這些照片，好懷念以前的日子喔」…之類的假訊息來騙你用手機點按網址連結，並讓一般使用者在不知情且一團亂的情況下誤點了安裝 .apk 程式，而安裝了病毒軟體，造成手機帳號密碼被盜用或資訊、信用卡號被偷，甚至冒名亂發廣告或病毒訊息。

剛剛看到網友分享了一則訊息，最近這一陣子又有新的詐騙手法，就是用：

您的快遞簽收通知單，收件電子憑證  http://goo.gl/OOOO

這樣的訊息來騙人點按連結網址，並引導使用者自行下載、安裝病毒程式，請大家千萬要注意！（影響範圍：Android 手機）

以下資訊轉帖自：AegisLab

【詐騙簡訊通報 – 點選簡訊內的連結會下載一個惡意APK】

大家記得前一陣子的簡訊病毒事件嗎？(XXX,看著這些照片，好懷念以前的日子喔)
如果安裝了下載的惡意APK，便會被駭客利用來謀取小額付費的利益

近日，在網路上又出現了新的詐騙簡訊的案例！

Android 手機病毒

詐騙簡訊內容：您的快遞簽收通知單,收件電子憑證 (再附上一個連結)

點選連結後會下載一個APK，這個APK是一個病毒！

請大家看到此簡訊不要去理會，也不要隨便安裝來路不明的APK！

 

防範手機病毒的基本態度：

  • 1.看到奇怪的訊息，不要點。台灣目前絕大多數快遞公司送件找不到人的話都只會打電話通知，就算簡訊通知也不會要你點連結或下載 App。
  • 2.Android 手機裡有禁止安裝不明來源 App 的功能，千萬不要任意安裝你不信任的任何應用程式、小遊戲或 App，建議只在 Google Play 商店下載安裝。

Android-play

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較舊的留言
  1. 訪客 說道：
    05-20, 2017 at 上午 11:16.18

    我想要病毒

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  2. 小牛 說道：
    07-25, 2014 at 下午 4:31.45

    我在fb點到一個網址。他那網址點進去是畫面空白。那會出現什麼問題嘛

    回覆
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