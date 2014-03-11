注意！「您的快遞簽收通知單，收件電子憑證」是 Android 手機病毒，千萬不要點！

最近手機病毒、LINE 帳號被盜…等等問題還是一直都很嚴重，之前最容易讓人「中標」的伎倆是假冒 Google, Yahoo! 或 Facebook、LINE… 等網站或服務的假登入頁面，讓人在不注意時輸入帳號密碼造成帳號被盜進而亂發垃圾廣告訊息、病毒連結…等問題。

後來可能會用美女圖或「看著這些照片，好懷念以前的日子喔」…之類的假訊息來騙你用手機點按網址連結，並讓一般使用者在不知情且一團亂的情況下誤點了安裝 .apk 程式，而安裝了病毒軟體，造成手機帳號密碼被盜用或資訊、信用卡號被偷，甚至冒名亂發廣告或病毒訊息。

剛剛看到網友分享了一則訊息，最近這一陣子又有新的詐騙手法，就是用：

「您的快遞簽收通知單，收件電子憑證 http://goo.gl/OOOO」

這樣的訊息來騙人點按連結網址，並引導使用者自行下載、安裝病毒程式，請大家千萬要注意！（影響範圍：Android 手機）