注意！「您的快遞簽收通知單，收件電子憑證」是 Android 手機病毒，千萬不要點！

最近手機病毒、LINE 帳號被盜…等等問題還是一直都很嚴重，之前最容易讓人「中標」的伎倆是假冒 Google, Yahoo! 或 Facebook、LINE… 等網站或服務的假登入頁面，讓人在不注意時輸入帳號密碼造成帳號被盜進而亂發垃圾廣告訊息、病毒連結…等問題。
後來可能會用美女圖或「看著這些照片，好懷念以前的日子喔」…之類的假訊息來騙你用手機點按網址連結，並讓一般使用者在不知情且一團亂的情況下誤點了安裝 .apk 程式，而安裝了病毒軟體，造成手機帳號密碼被盜用或資訊、信用卡號被偷，甚至冒名亂發廣告或病毒訊息。
剛剛看到網友分享了一則訊息，最近這一陣子又有新的詐騙手法，就是用：
「您的快遞簽收通知單，收件電子憑證 http://goo.gl/OOOO」
這樣的訊息來騙人點按連結網址，並引導使用者自行下載、安裝病毒程式，請大家千萬要注意！（影響範圍：Android 手機）
以下資訊轉帖自：AegisLab
【詐騙簡訊通報 – 點選簡訊內的連結會下載一個惡意APK】
大家記得前一陣子的簡訊病毒事件嗎？(XXX,看著這些照片，好懷念以前的日子喔)
如果安裝了下載的惡意APK，便會被駭客利用來謀取小額付費的利益
近日，在網路上又出現了新的詐騙簡訊的案例！
詐騙簡訊內容：您的快遞簽收通知單,收件電子憑證 (再附上一個連結)
點選連結後會下載一個APK，這個APK是一個病毒！
請大家看到此簡訊不要去理會，也不要隨便安裝來路不明的APK！
防範手機病毒的基本態度：
- 1.看到奇怪的訊息，不要點。台灣目前絕大多數快遞公司送件找不到人的話都只會打電話通知，就算簡訊通知也不會要你點連結或下載 App。
- 2.Android 手機裡有禁止安裝不明來源 App 的功能，千萬不要任意安裝你不信任的任何應用程式、小遊戲或 App，建議只在 Google Play 商店下載安裝。
我想要病毒
我在fb點到一個網址。他那網址點進去是畫面空白。那會出現什麼問題嘛