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【限時免費】VDownload 網路影片免費下載程式（iPhone, iPad）

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現在的人都很習慣在網路上觀看影片，關鍵字一打就能找到需要或想要的影片，非常的方便，不過這些影片畢竟都是放置在網路的虛擬空間中，很可能因為許多的因素就無法再次觀看，又或是行動上網費率不是吃到飽的話，在網路上看影片的話可是會吃掉不少流量哦！

若你是使用 iPhone、iPad 的朋友，可以使用像「視訊下載器Super – VDownload」的影片免費下載程式，只要可使用 Safari 瀏覽器觀看的影片，就都能使用這個程式來下載。Android 系統的使用者，則可以下載之前介紹的「Video Downloader」。

影片下載的方式十分簡單，直接利用「VDownload」中的瀏覽器搜尋影片，進入播放頁後在＂播放＂鈕上長按，即會出現下拉選單，選擇「下載」就能開始下載影片，所下載的影片檔都會儲存在你的裝置中，以後要看的時候不用連上網路了。另外也提供影片播放功能，自定「播放清單」就能依序播放觀看囉！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：視訊下載器Super – VDownload
  • 軟體語言：繁體中文
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 5.0 以上
  • 軟體下載原程式已無法在台灣的 App Store 下載，請改用「這個
  • 另外也有免費版本：按這裡

 

使用方法：

第1步 下載安裝後開啟，利用程式內建的瀏覽器，直接在上方的搜尋列中輸入關鍵字找影片或直接輸入網址。

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第2步 接著在影片的播放鈕上長按，即可開始下拉選單，選擇「下載」。

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第3步 可修改影片名稱後，再按右上角的「儲存」就會開始下載囉！由下方切換到「下載」可查看目前下載中的影片清單。

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第4步 下載完成後，到至「檔案」查看，點擊即可播放影片。

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第5步 切換到「播放清單」，點一下「添加播放清單」可自行從下載的檔案中選擇要連續播放的影片。點擊影片右邊的「+」即可加入清單。

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第6步 可「隨機播放」或是直接點擊影片名稱依序播放。

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  1. kenjilam 說道：
    12-22, 2016 at 上午 12:38.33

    下載後放去播放列表既然都不見了..也不知能儲存多少影片..就才下載5集電視劇就出現這問題..一直叫付費…還好沒花錢購買..

    回覆
  2. 訪客 說道：
    12-12, 2015 at 上午 12:09.50

    現在都不行用了嗎？可推薦別的嗎？

    回覆
  3. 訪客 說道：
    02-04, 2015 at 下午 12:04.26

    一定要完整版的才有辦法下載到相簿嗎

    回覆
  4. Lu 說道：
    01-27, 2015 at 上午 11:13.52

    我長按播放鈕沒出現下載視窗，請幫幫忙？

    回覆
  5. 訪客 說道：
    10-28, 2014 at 下午 7:48.54

    無法的說><..

    回覆
  6. Cherry 說道：
    09-24, 2014 at 上午 7:46.26

    請問如何從video dl下載完的影片檔移到相機膠卷或是電腦呢？

    回覆
  7. Chun Kit Billy Yau 說道：
    03-10, 2014 at 上午 11:13.00

    有在限免嗎 還在顯示收費

    回覆

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