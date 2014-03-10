現在的人都很習慣在網路上觀看影片，關鍵字一打就能找到需要或想要的影片，非常的方便，不過這些影片畢竟都是放置在網路的虛擬空間中，很可能因為許多的因素就無法再次觀看，又或是行動上網費率不是吃到飽的話，在網路上看影片的話可是會吃掉不少流量哦！

若你是使用 iPhone、iPad 的朋友，可以使用像「視訊下載器Super – VDownload」的影片免費下載程式，只要可使用 Safari 瀏覽器觀看的影片，就都能使用這個程式來下載。Android 系統的使用者，則可以下載之前介紹的「Video Downloader」。

影片下載的方式十分簡單，直接利用「VDownload」中的瀏覽器搜尋影片，進入播放頁後在＂播放＂鈕上長按，即會出現下拉選單，選擇「下載」就能開始下載影片，所下載的影片檔都會儲存在你的裝置中，以後要看的時候不用連上網路了。另外也提供影片播放功能，自定「播放清單」就能依序播放觀看囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 視訊下載器Super – VDownload

視訊下載器Super – VDownload 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援： iOS 5.0 以上

iOS 5.0 以上 軟體下載 ： 原程式已無法在台灣的 App Store 下載，請改用「這個」

原程式已無法在台灣的 App Store 下載，請改用「這個」 另外也有免費版本：按這裡

使用方法：

第1步 下載安裝後開啟，利用程式內建的瀏覽器，直接在上方的搜尋列中輸入關鍵字找影片或直接輸入網址。

第2步 接著在影片的播放鈕上長按，即可開始下拉選單，選擇「下載」。

第3步 可修改影片名稱後，再按右上角的「儲存」就會開始下載囉！由下方切換到「下載」可查看目前下載中的影片清單。

第4步 下載完成後，到至「檔案」查看，點擊即可播放影片。

第5步 切換到「播放清單」，點一下「添加播放清單」可自行從下載的檔案中選擇要連續播放的影片。點擊影片右邊的「+」即可加入清單。

第6步 可「隨機播放」或是直接點擊影片名稱依序播放。