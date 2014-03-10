現在的人都很習慣在網路上觀看影片，關鍵字一打就能找到需要或想要的影片，非常的方便，不過這些影片畢竟都是放置在網路的虛擬空間中，很可能因為許多的因素就無法再次觀看，又或是行動上網費率不是吃到飽的話，在網路上看影片的話可是會吃掉不少流量哦！
若你是使用 iPhone、iPad 的朋友，可以使用像「視訊下載器Super – VDownload」的影片免費下載程式，只要可使用 Safari 瀏覽器觀看的影片，就都能使用這個程式來下載。Android 系統的使用者，則可以下載之前介紹的「Video Downloader」。
影片下載的方式十分簡單，直接利用「VDownload」中的瀏覽器搜尋影片，進入播放頁後在＂播放＂鈕上長按，即會出現下拉選單，選擇「下載」就能開始下載影片，所下載的影片檔都會儲存在你的裝置中，以後要看的時候不用連上網路了。另外也提供影片播放功能，自定「播放清單」就能依序播放觀看囉！
▇ 軟體小檔案 ▇
使用方法：
第1步 下載安裝後開啟，利用程式內建的瀏覽器，直接在上方的搜尋列中輸入關鍵字找影片或直接輸入網址。
第2步 接著在影片的播放鈕上長按，即可開始下拉選單，選擇「下載」。
第3步 可修改影片名稱後，再按右上角的「儲存」就會開始下載囉！由下方切換到「下載」可查看目前下載中的影片清單。
第4步 下載完成後，到至「檔案」查看，點擊即可播放影片。
第5步 切換到「播放清單」，點一下「添加播放清單」可自行從下載的檔案中選擇要連續播放的影片。點擊影片右邊的「+」即可加入清單。
第6步 可「隨機播放」或是直接點擊影片名稱依序播放。
下載後放去播放列表既然都不見了..也不知能儲存多少影片..就才下載5集電視劇就出現這問題..一直叫付費…還好沒花錢購買..
現在都不行用了嗎？可推薦別的嗎？
一定要完整版的才有辦法下載到相簿嗎
我長按播放鈕沒出現下載視窗，請幫幫忙？
無法的說><..
請問如何從video dl下載完的影片檔移到相機膠卷或是電腦呢？
在第4步的「檔案」畫面，點一下要下載的影片檔右側的「i」即可選擇「匯出到照片卷」。
有在限免嗎 還在顯示收費
https://itunes.apple.com/tw/app/shi-xun-xia-zai-qisuper-vdownload/id661040543?l=zh&mt=8
以上網址，點入目前是免費中唷！
我們看的是不同的地方嗎？
我現在開：https://itunes.apple.com/tw/app/shi-xun-xia-zai-qisuper-vdownload/id661040543?l=zh&mt=8
是免費的喲