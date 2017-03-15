2017/3/15 更新：軟體版本更新至 v8.1.2 最新版。

這軟體的名稱寫得很直接，就是用來移除垃圾軟體用的。其實很多很糟糕的軟體也不止「垃圾」兩個字可以形容而已，往往會在自己不注意的時候強占了各種瀏覽器的首頁、改掉搜尋引擎甚至還會跳出一堆廣告讓使用者不堪其擾，而且還很難很難移除掉才真頭大！

如果你常常會遇到這類困擾，常常在安裝 A 軟體時不小心被裝了 B 軟體甚至 C, D, E, F… 一大掛用不到的垃圾程式通通都綁上來，可以試試看 Junkware Removal Tool 看能否順利移除。

Junkware Removal Tool 如果不行還可以試試看 AdwCleaner，再不行也有手動移除的方式「解決首頁綁架、工具列、搜尋綁架問題」。當然，現在討人厭的垃圾軟體、惡意軟體一大堆，手法也越來越精細、越來越難纏，如果真的都沒法移除掉，可以再回報看看，也許還有其他特殊工具或解決方法可以幫忙處理。

Junkware Removal Tool 提供了一個相當簡單易用的操作界面，執行後只需按一下鍵盤上的「Enter」鍵再讓它自動掃描、檢測與移除可疑的垃圾軟體即可。可協助移除包括 Ask Toolbar, Babylon, Hao123, Globasearch, MyWebSearch, Searchqu, Snap Do, Zugo…在內的數十種軟體與程式，聽說效果還不錯！如果你剛好有遇到類似問題，可以下載來試試看。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Junkware Removal Tool

Junkware Removal Tool 軟體版本： 8.1.2

8.1.2 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 1.52 MB

1.52 MB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10

Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10 官方網站： http://thisisudax.org/

http://thisisudax.org/ 軟體下載： 按這裡

注意！執行時部分防毒軟體可能會跳出警告，我猜可能是 Junkware Removal Tool 在系統中所做的行為會被誤判吧？ 實際掃毒並沒有發現啥大問題，如有疑慮請斟酌使用。

Junkware Removal Tool 可移除的程式包含： Ask Toolbar

Babylon

Blekko

Claro / iSearch

Conduit

Crossrider

DealPly

Delta

Facemoods / Funmoods

Findgala

Globasearch

Hao123

iLivid

Iminent

IncrediBar

MocaFlix

MyPC Backup

MyWebSearch

PerformerSoft

Privitize

Qvo6

Searchqu

Snap Do

Swag Bucks

Wajam

Web Assistant

WhiteSmoke

Zugo

…. 與其他。

使用方法：

第1步 將 Junkware Removal Tool 軟體下載回來、點兩下開始執行，然後只要按鍵盤上的「Enter」鍵即可自動掃描、移除垃圾程式。

第2步 接著就等…等他執行完即可。完成後會自動顯示一份報表，有啥問題或移除了什麼垃圾軟體的話都會顯示在上面。