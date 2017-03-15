2017/3/15 更新：軟體版本更新至 v8.1.2 最新版。
注意！若執行過此軟體還是無法解決首頁綁架或類似問題，可以參考另外這篇文章：解決首頁綁架、工具列、搜尋綁架問題？（IE, Google Chrome, Firefox）。
這軟體的名稱寫得很直接，就是用來移除垃圾軟體用的。其實很多很糟糕的軟體也不止「垃圾」兩個字可以形容而已，往往會在自己不注意的時候強占了各種瀏覽器的首頁、改掉搜尋引擎甚至還會跳出一堆廣告讓使用者不堪其擾，而且還很難很難移除掉才真頭大！
如果你常常會遇到這類困擾，常常在安裝 A 軟體時不小心被裝了 B 軟體甚至 C, D, E, F… 一大掛用不到的垃圾程式通通都綁上來，可以試試看 Junkware Removal Tool 看能否順利移除。
Junkware Removal Tool 如果不行還可以試試看 AdwCleaner，再不行也有手動移除的方式「解決首頁綁架、工具列、搜尋綁架問題」。當然，現在討人厭的垃圾軟體、惡意軟體一大堆，手法也越來越精細、越來越難纏，如果真的都沒法移除掉，可以再回報看看，也許還有其他特殊工具或解決方法可以幫忙處理。
Junkware Removal Tool 提供了一個相當簡單易用的操作界面，執行後只需按一下鍵盤上的「Enter」鍵再讓它自動掃描、檢測與移除可疑的垃圾軟體即可。可協助移除包括 Ask Toolbar, Babylon, Hao123, Globasearch, MyWebSearch, Searchqu, Snap Do, Zugo…在內的數十種軟體與程式，聽說效果還不錯！如果你剛好有遇到類似問題，可以下載來試試看。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Junkware Removal Tool
- 軟體版本： 8.1.2
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：1.52 MB
- 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10
- 官方網站：http://thisisudax.org/
- 軟體下載：按這裡
注意！執行時部分防毒軟體可能會跳出警告，我猜可能是 Junkware Removal Tool 在系統中所做的行為會被誤判吧？ 實際掃毒並沒有發現啥大問題，如有疑慮請斟酌使用。
Junkware Removal Tool 可移除的程式包含：
- Ask Toolbar
- Babylon
- Blekko
- Claro / iSearch
- Conduit
- Crossrider
- DealPly
- Delta
- Facemoods / Funmoods
- Findgala
- Globasearch
- Hao123
- iLivid
- Iminent
- IncrediBar
- MocaFlix
- MyPC Backup
- MyWebSearch
- PerformerSoft
- Privitize
- Qvo6
- Searchqu
- Snap Do
- Swag Bucks
- Wajam
- Web Assistant
- WhiteSmoke
- Zugo
- …. 與其他。
其他類似的廣告程式移除工具：
- [YAC] Yet Another Cleaner 廣告垃圾軟體清除工具，保護瀏覽器安全、不被亂搞！
- AdwCleaner 解決瀏覽器首頁被綁架、刪不掉的工具列、惡意廣告.. 等問題
- Junkware Removal Tool 移除垃圾/廣告軟體、解決首頁綁架與工具列綁架問題！
- RogueKiller 網頁綁架/彈出廣告/流氓軟體/惡意程式掃描、清除工具
- Ultra Adware Killer 清除電腦中的廣告軟體、工具列（解決首頁綁架）
- Adware Removal Tool 專門移除廣告軟體、首頁綁架、垃圾程式
- ResetBrowsers 瀏覽器重新設定工具
- IObit Malware Fighter 惡意軟體偵測、移除工具（繁體中文版）
- SuperAntiSpyware 間諜、木馬、鍵盤側錄、惡意軟體…清除器
- AdwareMedic 解決 Mac 電腦被插入廣告、瀏覽器首頁綁架等問題
使用方法：
第1步 將 Junkware Removal Tool 軟體下載回來、點兩下開始執行，然後只要按鍵盤上的「Enter」鍵即可自動掃描、移除垃圾程式。
第2步 接著就等…等他執行完即可。完成後會自動顯示一份報表，有啥問題或移除了什麼垃圾軟體的話都會顯示在上面。
被Wajam綁架道差點把電腦重灌
我的GOOGLE 與 FIREFOX都被廣告綁架 但是也用過了很多的刪廣告軟體 都無法解決。 會出現如:FIREFOX調查、THANKYOU調查……等。而軟體都只會出現沒有找到此廣告或病毒
這是廣告其中之一
http://land.pckeeper.software/land/7.13.222/index.php?affid=mzb_187.3688541.1455196221.18.mzb&utm_source=aff&utm_medium=&utm_campaign=pck_ytz_rs&utm_term=&utm_content=&userDefiner=mzb_2424&trt=33_1641011700&tid_ext=pck_ytz_rs_sale;ac50b40adf;0493d67d57
今晚載了太多您在此分享免費軟體~
結果火狐瀏覽器開始出現越來越多廣告= =
網頁左右兩旁&下方~外加自動新開空白分頁|||
後來把那些軟體刪掉了~載了AdwCleaner結果沒辦法解決…
然後再用這Junkware Removal Tool清除~終於成功了!!感謝!!
總算把百度綁架的IE搞定了，超感謝!!
是很有用解掉了首頁綁架的問題
但是馬上就被小紅傘抓到病毒了
在檔案 ‘D:\rcpsetup_softonic_englobal.exe 中
偵測到病毒或有害的程式 ‘PUA/Systweak.Gen4 [riskware]’
執行的動作：拒絕存取
要小心~~~
PUA不一定是毒喔
是潛在不受歡迎程式
太感謝了＞＜被my web search這詭異的程式困擾好久，終於移除了！
不知道為啥火狐就是解不掉，弄了半天
總之總算解掉了，感謝