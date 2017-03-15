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Junkware Removal Tool v8.1.2 移除垃圾/廣告軟體、解決首頁綁架與工具列綁架問題！

2017/3/15 更新：軟體版本更新至 v8.1.2 最新版。

注意！若執行過此軟體還是無法解決首頁綁架或類似問題，可以參考另外這篇文章：解決首頁綁架、工具列、搜尋綁架問題？（IE, Google Chrome, Firefox）

這軟體的名稱寫得很直接，就是用來移除垃圾軟體用的。其實很多很糟糕的軟體也不止「垃圾」兩個字可以形容而已，往往會在自己不注意的時候強占了各種瀏覽器的首頁、改掉搜尋引擎甚至還會跳出一堆廣告讓使用者不堪其擾，而且還很難很難移除掉才真頭大！

如果你常常會遇到這類困擾，常常在安裝 A 軟體時不小心被裝了 B 軟體甚至 C, D, E, F… 一大掛用不到的垃圾程式通通都綁上來，可以試試看 Junkware Removal Tool 看能否順利移除。

Junkware Removal Tool 如果不行還可以試試看 AdwCleaner，再不行也有手動移除的方式「解決首頁綁架、工具列、搜尋綁架問題」。當然，現在討人厭的垃圾軟體、惡意軟體一大堆，手法也越來越精細、越來越難纏，如果真的都沒法移除掉，可以再回報看看，也許還有其他特殊工具或解決方法可以幫忙處理。

Junkware Removal Tool 提供了一個相當簡單易用的操作界面，執行後只需按一下鍵盤上的「Enter」鍵再讓它自動掃描、檢測與移除可疑的垃圾軟體即可。可協助移除包括 Ask Toolbar, Babylon, Hao123, Globasearch, MyWebSearch, Searchqu, Snap Do, Zugo…在內的數十種軟體與程式，聽說效果還不錯！如果你剛好有遇到類似問題，可以下載來試試看。

 

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Junkware Removal Tool
  • 軟體版本： 8.1.2
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：1.52 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10
  • 官方網站：http://thisisudax.org/
  • 軟體下載：按這裡

注意！執行時部分防毒軟體可能會跳出警告，我猜可能是 Junkware Removal Tool 在系統中所做的行為會被誤判吧？ 實際掃毒並沒有發現啥大問題，如有疑慮請斟酌使用。

Junkware Removal Tool 可移除的程式包含：

  • Ask Toolbar
  • Babylon
  • Blekko
  • Claro / iSearch
  • Conduit
  • Crossrider
  • DealPly
  • Delta
  • Facemoods / Funmoods
  • Findgala
  • Globasearch
  • Hao123
  • iLivid
  • Iminent
  • IncrediBar
  • MocaFlix
  • MyPC Backup
  • MyWebSearch
  • PerformerSoft
  • Privitize
  • Qvo6
  • Searchqu
  • Snap Do
  • Swag Bucks
  • Wajam
  • Web Assistant
  • WhiteSmoke
  • Zugo
  • …. 與其他。

其他類似的廣告程式移除工具：

使用方法：

第1步  將 Junkware Removal Tool 軟體下載回來、點兩下開始執行，然後只要按鍵盤上的「Enter」鍵即可自動掃描、移除垃圾程式。

Junkware Removal Tool-01

 

第2步  接著就等…等他執行完即可。完成後會自動顯示一份報表，有啥問題或移除了什麼垃圾軟體的話都會顯示在上面。

Junkware Removal Tool-02

Junkware Removal Tool-03

 

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  1. 鄭先生 說道：
    02-28, 2016 at 下午 11:52.26

    被Wajam綁架道差點把電腦重灌

    回覆
  2. www 說道：
    02-11, 2016 at 下午 9:07.43

    我的GOOGLE 與 FIREFOX都被廣告綁架 但是也用過了很多的刪廣告軟體 都無法解決。 會出現如:FIREFOX調查、THANKYOU調查……等。而軟體都只會出現沒有找到此廣告或病毒

    回覆
  3. 橘子 說道：
    10-14, 2015 at 下午 11:12.03

    今晚載了太多您在此分享免費軟體~
    結果火狐瀏覽器開始出現越來越多廣告= =
    網頁左右兩旁&下方~外加自動新開空白分頁|||
    後來把那些軟體刪掉了~載了AdwCleaner結果沒辦法解決…
    然後再用這Junkware Removal Tool清除~終於成功了!!感謝!!

    回覆
  4. Alfie 說道：
    07-21, 2015 at 上午 8:19.15

    總算把百度綁架的IE搞定了，超感謝!!

    回覆
  5. cc06 說道：
    07-19, 2015 at 上午 11:08.38

    是很有用解掉了首頁綁架的問題
    但是馬上就被小紅傘抓到病毒了

    在檔案 ‘D:\rcpsetup_softonic_englobal.exe 中
    偵測到病毒或有害的程式 ‘PUA/Systweak.Gen4 [riskware]’
    執行的動作：拒絕存取

    要小心~~~

    回覆
  6. Nana 說道：
    07-01, 2015 at 下午 8:39.12

    太感謝了＞＜被my web search這詭異的程式困擾好久，終於移除了！

    回覆
  7. KIC 說道：
    05-22, 2015 at 上午 4:03.18

    不知道為啥火狐就是解不掉，弄了半天
    總之總算解掉了，感謝

    回覆
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