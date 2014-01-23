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愛歹丸的「台語輸入法」阿公阿媽馬ㄟ賽 LINE 啊！（Android）

智慧型手機的輸入法有超多可以選擇的，不過若是平常慣用台語的長輩們在使用手機鍵盤輸入中文時，可能會遇到蠻大的困難，ㄓㄔㄕ跟ㄗㄘㄙ常分不清楚，要用ㄣ還是ㄥ也是霧剎剎，如果你身邊的長輩也有類似的困擾，可以讓他們試看看「台語輸入法」哦！

「台語輸入法」是利用注音來輸入台語發音，進而找到想要輸入的中文字，例如想要打「你好」，就輸入「ㄌㄧ」、「ㄏㄜ」，也可以連續輸入「ㄙㄅ」就能打出「隨便」兩個字（或是「三八」…XD）。

除了使用注音來輸入台語發音之外，如果本身很會台語的羅馬拼音也有提供鍵盤可使用，因為台語的發音方式比較複雜，會有所謂的鼻音以及有聲與否，所以其使用的注音鍵盤不像一般的有一二三四聲可以選，而是多了一個「 °」來代表鼻音或是有聲，老實說對台語發音不熟悉的話，還真沒辦法順心如意的使用耶！（飄走）

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：台語輸入法
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員： Pierre Magistry
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 2.2 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「台語輸入法」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

第1步 下載安裝後直接到手機的「設定」，然後找到「語音與鍵盤」，將「TaigIME」勾選起來。接著會看到只要是輸入法程式都會出現的警語，請自行再確認一下哦！基本上還是盡量不要在手機上輸入信用卡號…等重要資訊，比較安全點。

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第2步 接著在要輸入文字的地方長按，切換「輸入方式」。

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第3步 選擇「TaigIME」就能看到特殊的注音鍵盤囉！

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第4步 輸入「ㄌㄧ」、「ㄏㄜ」就能輸入「你好」。

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第5步 也可以只輸入文字的第一個注音發音，像是「ㄉㄐ」可以輸入「代誌」，「ㄙㄅ」可以找到「隨便」，三個字的也沒問題，例如「ㄙㄅㄏ」就能打出「西北雨」囉！

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第6步 按左下角的「鍵盤」圖示，可切換注音的鍵盤樣式及羅馬拼音鍵盤。

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對台語有興趣的朋友或是家裡長輩想要飛遜的 LINE 一下、申請個 FB 帳號來玩玩的話，可以讓他們試試看這款特別的「台語輸入法」哦！（但不知道會不會先把他們搞到起笑呀……）

 

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  1. tushalom 說道：
    01-29, 2017 at 下午 9:47.56

    沒有鼻音輸入

    回覆
  2. Jimmy 說道：
    11-15, 2015 at 上午 11:28.49

    感謝提供這個臺語輸入軟體，雖然猶未熟手，毋過，凡事一回生二回熟，倢用自然就會熟啦！是毋是真正好用,可能愛親自用看覓才會知。

    回覆
  3. 莊文章 說道：
    10-16, 2015 at 下午 3:55.07

    如果可以用台語的語音輸入就太好了

    回覆
  4. 草泥信長 說道：
    01-24, 2014 at 上午 3:49.05

    開發確實辛苦，但似乎搞錯努力方向，阿公阿媽並非發音問題不使用keyin，而是注音本來就看不懂了，早年受教育的，幾乎是日文五十音還比較認識，還是比較期待類似 siri 臺語版~~~QQ

    回覆
  5. 123 說道：
    01-23, 2014 at 下午 5:59.53

    雖然蠻實用的
    但是這樣說不定會越錯越深…

    回覆

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