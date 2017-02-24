2016/12/11 更新：軟體版本更新至 v2.91 最新版。

電腦買回來之後，除了開機試用看看之外，如何知道電腦在全速運作、大量讀寫或執行複雜運算與細緻的畫面顯示….等功能時，能否長時間正常運作呢？這時候就得借助一些壓力測試軟體來測測看了。

所謂壓力測試就是讓電腦在正式啟用之前，透過一些特殊工具或技巧，讓電腦長時間執行大量運算或網路、磁碟讀取的滿載測試，試試看電腦在這種長時間的高負載運作狀態下能否依舊如預期中那樣穩定、正常運作。

新買來的電腦，在沒有超頻、沒有經過特殊改裝或修改的狀態下，應該是可以通過一般壓力測試工具的考驗。但如果一直行壓力測試後馬上當機或出現奇怪的狀況，很可能是某些地方出了問題，譬如說驅動程式有問題、CPU 或顯示卡散熱不好、晶片穩定度… 等等各種軟體或硬體的問題，必須一一排除，避免影響日後正常工作。

而 StressMyPC 這個軟體則是個相當簡單的壓力測試工具，主要可針對 CPU 、顯示卡與磁碟讀寫..等裝置來測試運算及執行時的穩定度，另外一個用途就是試試看筆記型電腦的電池電力在積極運作時能撐多久，看看不同機型或不同電池有什麼不一樣。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： StressMyPC

StressMyPC 軟體版本： 2.91

2.91 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 46.8 KB

46.8 KB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10

Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10 官方網站： http://www.softwareok.com/

http://www.softwareok.com/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將 StressMyPC 軟體下載回來、點兩下執行「StressMyPC.exe」檔案。出現如下的畫面時，點「I accept the agreement」再按「OK」按鈕即可開始使用。

第2步 先點視窗上方的選項，選擇要測試的項目。畫面下方有顯示「ON」的話，表示該測試會被執行。要開始測試的話，請按一下左上角的「StressMyPC」即可開始。

第3步 接著畫面會開始花花綠綠的….，視窗下方會顯示目前顯示卡、硬碟讀寫.. 等運作狀態。一般來說，只要執行個 10 分鐘，電腦沒死當的話應該都沒啥大問題。