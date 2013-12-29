ALZip 是個免費壓縮/解壓縮軟體，可將檔案壓縮成 ZIP, EGG, ALZ, TAR, TBZ, TGZ, LZH, JAR 等 8 種格式，亦可解壓縮包含 ZIP, 7Z, RAR, TAR, ACE, BIN, IMG, ISO…在內的 40 種壓縮檔。

ALZip 有繁體中文界面，提供與檔案壓縮相關的各式常見功能，如分割、合併、AES-128bit 或 AES-256bit 加密保護、還原已損毀的壓縮檔、製作 .exe 自解壓縮檔、檢查壓縮檔的錯誤、命令列執行方式..等。ALZip 軟體的使用方式跟一般壓縮軟體都差不多，直接在檔案上按滑鼠右鍵即可在選單中快速操作。

另外，ALZip 也支援了獨創的 EGG 壓縮格式，可處理 Unicode 檔案、壓縮超大檔案並提供強大的壓縮效果。如果你哪天收到 .egg 的檔案不知道怎麼開的話，可以裝 ALZip 來解壓縮。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： ALZip

ALZip 軟體版本： 8.51

8.51 軟體語言： 英文（其實有中文化檔，不過實際使用無法正常切換）

英文（其實有中文化檔，不過實際使用無法正常切換） 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 5.1 MB

5.1 MB 系統支援： Windows, Mac OS X

Windows, Mac OS X 官方網站： http://www.altools.com/

http://www.altools.com/ 軟體下載： 按這裡

軟體註冊序號：EVZC-GBBD-Q3V3-DAD3 （官方網站提供，免費安裝使用）

可解壓縮的檔案格式：ZIP, 7Z, RAR, EGG, TAR, TBZ, LZH, Z, JAR, ALZ, ACE, ARC, ARJ, B64, BH, BHX, BIN, BZ, BZ2, CAB, EAR, ENC, GZ, HA, HQX, ICE, IMG, LHA, MIM, NRG, PAK, TBZ2, TGZ, UUE, UU, WAR, XXE, ISO, LCD, ZOO 可壓縮的檔案格式：ZIP, EGG, ALZ, TAR, TBZ, TGZ, LZH, JAR

使用方法：

第1步 將 ALZip 軟體安裝好、啟動之後，會先跳出一個要你註冊的畫面，「User Name」隨便填，「Serial Number」貼上「EVZC-GBBD-Q3V3-DAD3」這個官方網站所提供的免費序號，貼上後按「Register Now」按鈕即可完成軟體註冊。

第2步 第一次使用時，建議先點「Option」→「Preferences」或按鍵盤上的「F4」鍵，開啟設定選單、檢查或調整一下設定。

第3步 在「File Association」選單中勾選你要使用 ALZip 軟體來開啟或解壓縮的檔案格式。

第4步 「Compress」選單中的「Default Archive Format」可設定預設要將檔案壓縮成什麼格式，一般來說都是用「ZIP」比較多，如果有特殊需求，也可以壓縮成其他你要的格式。

第5步 日後，要使用 ALZip 來解壓縮檔案的話，除了在壓縮檔上點兩下、開啟之外，還可以在檔案按右鍵再點 ALZip 的壓縮、解壓縮功能。