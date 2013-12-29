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ALZip 免費壓縮、解壓縮軟體（Windows, Mac）

ALZip 是個免費壓縮/解壓縮軟體，可將檔案壓縮成 ZIP, EGG, ALZ, TAR, TBZ, TGZ, LZH, JAR 等 8 種格式，亦可解壓縮包含 ZIP, 7Z, RAR, TAR, ACE, BIN, IMG, ISO…在內的 40 種壓縮檔。

ALZip 有繁體中文界面，提供與檔案壓縮相關的各式常見功能，如分割、合併、AES-128bit 或 AES-256bit 加密保護、還原已損毀的壓縮檔、製作 .exe 自解壓縮檔、檢查壓縮檔的錯誤、命令列執行方式..等。ALZip 軟體的使用方式跟一般壓縮軟體都差不多，直接在檔案上按滑鼠右鍵即可在選單中快速操作。

另外，ALZip 也支援了獨創的 EGG 壓縮格式，可處理 Unicode 檔案、壓縮超大檔案並提供強大的壓縮效果。如果你哪天收到 .egg 的檔案不知道怎麼開的話，可以裝 ALZip 來解壓縮。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：ALZip
  • 軟體版本：8.51
  • 軟體語言：英文（其實有中文化檔，不過實際使用無法正常切換）
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：5.1 MB
  • 系統支援：Windows, Mac OS X
  • 官方網站：http://www.altools.com/
  • 軟體下載：按這裡

軟體註冊序號：EVZC-GBBD-Q3V3-DAD3 （官方網站提供，免費安裝使用）

  • 可解壓縮的檔案格式：ZIP, 7Z, RAR, EGG, TAR, TBZ, LZH, Z, JAR, ALZ, ACE, ARC, ARJ, B64, BH, BHX, BIN, BZ, BZ2, CAB, EAR, ENC, GZ, HA, HQX, ICE, IMG, LHA, MIM, NRG, PAK, TBZ2, TGZ, UUE, UU, WAR, XXE, ISO, LCD, ZOO
  • 可壓縮的檔案格式：ZIP, EGG, ALZ, TAR, TBZ, TGZ, LZH, JAR

    •  

    使用方法：

    第1步  將 ALZip 軟體安裝好、啟動之後，會先跳出一個要你註冊的畫面，「User Name」隨便填，「Serial Number」貼上「EVZC-GBBD-Q3V3-DAD3」這個官方網站所提供的免費序號，貼上後按「Register Now」按鈕即可完成軟體註冊。

    ALZip-001

     

    第2步  第一次使用時，建議先點「Option」→「Preferences」或按鍵盤上的「F4」鍵，開啟設定選單、檢查或調整一下設定。

    ALZip-002

     

    第3步  在「File Association」選單中勾選你要使用 ALZip 軟體來開啟或解壓縮的檔案格式。

    ALZip-003

     

    第4步  「Compress」選單中的「Default Archive Format」可設定預設要將檔案壓縮成什麼格式，一般來說都是用「ZIP」比較多，如果有特殊需求，也可以壓縮成其他你要的格式。

    ALZip-004

     

    第5步  日後，要使用 ALZip 來解壓縮檔案的話，除了在壓縮檔上點兩下、開啟之外，還可以在檔案按右鍵再點 ALZip 的壓縮、解壓縮功能。

    ALZip-005

     

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    1. Kerry Scott Wang 說道：
      02-21, 2017 at 下午 12:17.38

      安裝過程 有個選項 Run ALZip 8.51 version 直接取消掉 就可以使用中文化介面

      回覆
    2. Jiunn 說道：
      12-30, 2013 at 下午 5:18.06

      中文化只適合7.x版，所以8.51版就無效。

      回覆

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