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「Elfyourself」用自己的大頭照製作歡樂爆笑的聖誕影片（線上版, iPhone, Android）

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不知道最近大家的 FB 塗鴉牆有沒有被一堆小精靈跳聖誕舞的影片給洗版了，打開一看，天呀！怎麼影片裡的小精靈看起來好面熟，原來這些小精靈的臉都變成了朋友的大頭照了，看著朋友跳著超有趣的舞步，實在有夠爆笑！

這些影片其實都是用「Elfyourself」所製作出來的唷！影片中的主角是五隻小精靈，而這些小精靈的臉都可以用自己或是朋友、寵物的照片來取代，尤其用寵物的大頭感覺真的超微妙的，手短腳短的狗狗貓貓瞬間變成了會跳舞的小精靈，不論什麼表情都超搭，完全無違和感！

「Elfyourself」有提供網路線上版、iPhone 及 Android 版本，不過僅 iPhone 版本可將影片儲存或上傳 YouTube，其它版本就只能貼連結分享影片囉！話不多說，快來看看如何製作吧！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：ElfYourself by OfficeMax
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Magic Mirror LLC
  • 官方網站：http://www.elfyourself.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 6.0 以上 / Android 4.1 以上
  • 軟體下載（iPhone）：在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「ElfYourself」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
  • 軟體下載（Android）：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「ElfYourself」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

網路線上版使用方法：

第1步 進入網頁後，紅框處要打勾才能開始上傳照片。可選擇由 Webcam、Facebook 或是從電腦上傳。

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第2步 選擇照片後，右手邊可縮放及旋轉照片，調整完畢再按「NEXT」。

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第3步 按「ANOTHER ELF?」繼續製作其它的大頭。

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第4步 全都製作完畢後，按「LET’S DANCE!」，準備開懷大笑吧！！

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第5步 這邊就可以看到製作好的影片囉！右邊的區域可以選擇其它的主題，影片則可透過下面幾個方式來分享，不過都是分享影片連結。

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大家不嫌棄的話，可以按這裡連過去看我製作的影片唷～XDDD

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  1. 訪客 說道：
    12-24, 2016 at 下午 12:08.53

    很爛，現在都要錢，還超貴

    回覆
  2. jso 說道：
    12-10, 2014 at 上午 9:38.31

    其它的正確法寫法應為「其他」。

    回覆

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