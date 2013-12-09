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[拼圖遊戲] Jigsaw Puzzle 怎麼玩都不會再有少一片拼圖的遺憾（Android）

喜歡玩拼圖的朋友，在拼圖生涯中肯定都有遇過拼到最後少一片的情況，但在現實生活中，這確實是蠻容易發生的窘境，如果不是一口氣就將拼圖拼完，每次拼的時候拿來拿去的，的確是很容易不小心就掉了，實在有種前功盡棄的失落感。

如果用手機或平板電腦來玩就不用怕拼圖遺失囉！Play 商店中有蠻多拼圖遊戲可以下載，本篇要介紹的遊戲中文名稱就叫做「拼圖」（Jigsaw Puzzle），其提供四種不同的遊戲模式，且有蠻多免費不同主題的拼圖圖片提供下載，付費升級的話，還能使用自己的照片做為拼圖唷！

雖然用虛擬的拼圖來玩，畫面會小了一點，也會少了趴在地上或在桌上搜尋拼圖的樂趣，但相對的隨時隨地都能玩拼圖，不用大費周章的清出一個空間來攤開放置拼圖，也不會再有一小塊拼圖不見而造成的遺憾唷～

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：拼圖
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Titan Inc
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 2.1 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Jigsaw Puzzle」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

遊戲畫面：

按下「Play」進入選擇拼圖模式。第一種就是一般實際在玩的拼圖模式，第二種是可兩兩交換的遊戲方式，第三種是只能透過鄰近的空格來移動位置，第四種是旋轉拼圖方塊來完成拼圖。

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接著選擇拼圖圖片，紅色箭頭所指的是水果主題的拼圖，按左邊的「More Puzzles」可下載其它免費拼圖主題。

jigsaw_2

 

選擇想要的圖片後，下方可設定拼圖片數，依手機解析度為準。按下「Start」就可以開始拼圖囉！

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如果拼圖遇到了瓶頸，可按左上角的「眼睛」圖示查看全圖。左上角第一個按鈕可更換背景圖、縮放畫面以及鎖定或解開移動桌面的功能。

jigsaw_4

 

一開始拼圖都會散落在拼圖區中間，有點難找也不好拼，可以按左上角中間的「拼圖」圖示，右邊的按鈕可將拼圖全都移到拼圖區外。

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真的好久好久好久好久沒有玩拼圖了，一玩就一發不可收拾，雖然免費版能拼的片數不多（我手機免費最多可拼 36 片），但還是一個接一個的拼下去，好懷念～長大後生活雜事多，其實也沒時間好好的坐下來拼拼圖，偶爾拿出手機來快速的拼一下也不錯哦！

 

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  1. 訪客 說道：
    04-29, 2017 at 上午 11:29.39

    Google play上拼圖遊戲，有4種玩法，
    也可自拍照片拿來玩拼圖，有興趣可下載玩:
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wolungchi.imagehappy&hl=zh-TW

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