ScreenToGif v2.19.1 將螢幕畫面錄影下來、存成 Gif 動畫圖檔

2019/10/14 更新：軟體版本更新至 v2.19.1 最新版。

當你看到一段有趣的影片想抓下來、變成網路上大家在傳的那種 Gif 動畫圖檔或者你希望能將某些電腦操作、設定步驟錄影下來丟給朋友看的話，

該怎麼做呢？

以前介紹過不少螢幕錄影軟體如 oCam, Wink, SCREEN2EXE, Capture Fox, Freez Screen Video Capture, Free Screen Recorder, BB FlashBack Express….等。下面介紹的這個 ScreenToGif 則更特別些他可以直接幫我們將錄影下來的畫面輸出成 Gif 動畫而且操作相當簡單。錄影時時會有個取景用的方框我們可以任意移動方框的位置只要在方框內的就會被錄影下來隨時按鍵盤上指定的快速鍵即可隨時錄影、暫停、停止。

錄影完成後還可一步一步檢視被錄下來的畫面如果哪些畫面你不要的話還可個別刪除掉相當簡單且方便。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： ScreenToGif

ScreenToGif 軟體版本： 2.19.1

2.19.1 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 611 KB

611 KB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10

Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10 官方網站： http://www.screentogif.com/

http://www.screentogif.com/ 軟體下載： 按這裡

範例圖檔：（轉錄自 YouTube 熱門影片）

使用方法：

第1步 將 Screen To Gif 軟體下載回來、解壓縮後直接點兩下執行「.exe」執行檔即可開始使用。

開啟 ScreenToGif 視窗後我們可以在視窗下方設定拍攝畫面的長、寬等尺寸大小 要開始拍攝的話請按一下「Record」按鈕拍攝時可任意移動式窗位置、拍攝你要的畫面完成後按「Stop」按鈕停止。

第2步 停止拍攝後會自動跳出一個「Editor」視窗我們可以一格一個檢視拍攝到的畫面看到不喜歡的畫面可以直接按「Delete Frame」按鈕將該畫面從整個 Gif 動畫中刪掉。

全部完成後請按一下「Done」按鈕存檔。

第3步 出現「另存新檔」視窗後選擇好你要儲存的位置並設定好檔案名稱按下「存檔」按鈕即可完成。

接著ScreenToGif 軟體會開始轉檔並將全部畫面儲存成 Gif 動畫圖檔請稍待一段時間等他慢慢跑完。

第4步 另外在開始錄影之前我們也可點一下左下角的齒輪圖示在設定選單中勾選你要的選項或在右下角分別設定開始錄影、暫停錄影或停止錄影的鍵盤快速鍵。