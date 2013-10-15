人與人之間的聯繫工具有很多種，從最普遍的電話到現在的各種網路、手機通訊工具，有非常多的選擇，以智慧型手機來說，使用 Whatsapp 及 LINE 的應該佔大宗，除了使用文字來傳送訊息之外，也支援語音通話功能，不過要是對方剛好不方便接聽也沒辦法語音留言，且同時只能跟一個人通話，朋友若沒智慧型手機也無法使用。

「Zello Walkie Talkie」是一款對講機程式，支援 iPhone、Android、黑莓機以及 PC 的跨平台通訊，幫自己申請一個 Zello 帳號後，就能立即與朋友線上通話，使用方式如同傳統對講機，按著通話鍵才可說話，對方會立即聽到你的聲音，除了使用喇叭之外，你也可以選擇「單獨對話」或「藍牙」的方式，來增加對話的隱密性。

每次的通訊都會有對話記錄，可無限次重覆回顧，不用擔心聽不清楚，若有時對方剛好不在，也有提供緊急提示的文字發送功能，會在對方的手機通知欄中顯示，當他看到時就能立即回應你囉！

除了與單一聯絡人對話之外，也可自創多個不同群組，將朋友一一加入群組當中，就能一人說多人聽的多方通話，也不用擔心大家一起說話會聽不清楚唷！即按即說加快了溝通的速度，對於有即時通訊需求的朋友，就能很方便的與其他人溝通囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Zello Walkie Talkie

Zello Walkie Talkie 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Zello Inc

Zello Inc 官方網站： http://zello.com/

http://zello.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 4.3 以上 / Android 1.5 以上（黑莓機、PC 版本請參考官方網站說明）

iOS 4.3 以上 / Android 1.5 以上（黑莓機、PC 版本請參考官方網站說明） 軟體下載 （iPhone）： 在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「Zello」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「Zello」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。 軟體下載 （Android）： 在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Zello」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Zello」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。 軟體下載 （黑莓機）： 按這裡

按這裡 軟體下載 （PC）：按這裡

使用方法：

第1步 第一次使用的朋友，就先申請一個 Zello 帳號吧！輸入「用戶名」後記得檢查一下有沒有人用過唷！

第2步 接著設置你的個人資料後，就完成囉！在「聯繫人」名單中有個 echo，可以用它來測試一下功能。

第3步 按右上角的圖示可新增聯繫人，可在你的通訊錄中查看是否已有 Zello 帳號的朋友，或是輸入用戶名、email、電話號碼來做搜尋。

在通訊錄中若有 Zello 的帳號的朋友前方會顯示 logo 圖示，勾選後按右上角的 [導入] 即可完成新增，待對方驗證後就能開始通話囉！

第4步 當聯繫人下方顯示「可用」時，即可點入進行通話。按著圓型通話鍵就能立即發話給對方。

第5步 自己在說話時上方會顯示本次通話的時間，若你在說話的同時，對方也在說的話，會像右圖一樣右上角出現一個數字，等你放按通話鍵後，就能立即聽到對方的聲音。

第6步 有時可能還是會需要用到傳送文字的功能，這時只要按右邊的圖示，就能傳送文字訊息給對方囉！

第7步 若有人傳文字訊息給你會在通知欄顯示文字內容。

第8步 若不想使用喇叭來播放聲音的話，可按右下角的按鈕切換為「單獨對話」或「藍牙」。按右上角的按鈕可切換到歷史訊息。

第9步 切換到「頻道」再按右上角的按鈕新增頻道。有三種方式可以新增，若想自創一個的話就按最下面的「創建新頻道」。

第10步 在新增頻道時，可自己設定發言權限及利用密碼管理，避免不相干的人士加入。成立頻道後就可以邀請多個朋友加入頻道一起聊天囉！

第11步 若想暫時離開一下，可按手機 menu 鍵，開啟下方選單進入「修改狀態」，朋友就知道你現在不方便講話了。