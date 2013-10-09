剛剛看到網友轉貼了 PTT 上一篇有趣的文章，裡面有個「網友」被質疑是政府單位派來的五毛，在上班時間上 PTT 閒聊、鬼扯淡。然後就有人查了他的 IP，一看果然是某政府單位所配發、管轄的 IP 位址。

該網友是誰、是不是我們認真上班勞苦功高的公務人員不是本文的重點，上班時間上 BBS 或其他網站也沒什麼問題、不是什麼罪惡的事。以下只是簡單介紹如何幫 PTT 上的網友帳號、ID 查 IP，看看自己宣稱是台大阿宅的人，上線的 IP 是不是真的在台大校園內。或者宣稱自己人正在國外的，上線 IP 是不是真的在他該在地的地方。

雖然 IP 位址不代表一切，就算你人在某個校園或政府大樓內，如果用自己的手機透過 3G 上網，IP 就會不一樣。如果有人特別用「跳板」或 Proxy 代理伺服器、VPN… 等服務上網，那 IP 也會不一樣。查 IP 也只是蒐集資料的其中一種方式，不可單純的完全確信。

當然，IP 只是個起點，搭配 Email 信箱、Facebook、噗浪 或其他社群網站、微網誌…等各種帳號、ID 與相關資訊、慣用語，都可以在 Google 上有很多很多有趣的發現。

網站名稱： TWNIC Whois Database（TWNIC Whois 查詢系統）

TWNIC Whois Database（TWNIC Whois 查詢系統） 網站網址：http://whois.twnic.net.tw/

注意！以下只是隨便抓篇文章、隨便抓個網友帳號來舉例說明，請勿多做聯想、不要誤會什麼。

查 IP 的方法：

第1步 當我們在 PTT 等 BBS 站瀏覽文章時，大部分版面的文章最下面會有個「From: xxx.xxx.xxx.xxx」等資訊，會顯示發文者的 IP 位址，直接拿這串數字去查就好。

另外，如果你是要查詢推文裡的某個帳號的 IP，則需另外用下面的方式查找。

第2步 回到 PTT 站的最上層選單，用鍵盤上下鍵移動指標到「Talk 休閒聊天區」、按進去。

第3步 找到「Query 查詢網友」這項目後按進去。

第4步 在「請輸入使用者代號」欄位中輸入你要查詢的 ID、帳號，然後按下「Enter」鍵。

第5步 接著會顯示該網友的基本資訊、最近的動態與上次登入時的 IP 位址，記下這個 IP 位址。

第6步 開啟「TWNIC Whois 查詢系統」網站，將剛剛找到的 IP 位址輸入到「IP Whois Search」方框中再按下「search」按鈕開始查詢。

第7步 找到後便可看到該 IP 位址所登記的單位與該單位的聯繫方式。

在 PTT 上的這些帳號、IP 位址等細節都是公開資訊，每個帳號都有自己上線時的 IP，查詢這些資訊並沒有危害到個資，或觸犯個資保護法什麼的。但如果你把從網路上查到訊息做了不好的應用，那就…不一定了。