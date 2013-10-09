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如何人肉搜索、查 IP? 找出 PTT 上的帳號是哪個單位來的！

PTT-logo

剛剛看到網友轉貼了 PTT 上一篇有趣的文章，裡面有個「網友」被質疑是政府單位派來的五毛，在上班時間上 PTT 閒聊、鬼扯淡。然後就有人查了他的 IP，一看果然是某政府單位所配發、管轄的 IP 位址。

該網友是誰、是不是我們認真上班勞苦功高的公務人員不是本文的重點，上班時間上 BBS 或其他網站也沒什麼問題、不是什麼罪惡的事。以下只是簡單介紹如何幫 PTT 上的網友帳號、ID 查 IP，看看自己宣稱是台大阿宅的人，上線的 IP 是不是真的在台大校園內。或者宣稱自己人正在國外的，上線 IP 是不是真的在他該在地的地方。

雖然 IP 位址不代表一切，就算你人在某個校園或政府大樓內，如果用自己的手機透過 3G 上網，IP 就會不一樣。如果有人特別用「跳板」或 Proxy 代理伺服器、VPN… 等服務上網，那 IP 也會不一樣。查 IP 也只是蒐集資料的其中一種方式，不可單純的完全確信。

當然，IP 只是個起點，搭配 Email 信箱、Facebook、噗浪 或其他社群網站、微網誌…等各種帳號、ID 與相關資訊、慣用語，都可以在 Google 上有很多很多有趣的發現。

注意！TWNIC 網站主要是針對台灣境內的網站、IP 位址來查詢，國外一些資料可能不是很完整。要查全球 Whois 資訊，請改用、Geo IP Proyou get signalIPNetInfoWebSitePulse Test Tools 等服務或軟體。

注意！以下只是隨便抓篇文章、隨便抓個網友帳號來舉例說明，請勿多做聯想、不要誤會什麼。

查 IP 的方法：

第1步  當我們在 PTT 等 BBS 站瀏覽文章時，大部分版面的文章最下面會有個「From: xxx.xxx.xxx.xxx」等資訊，會顯示發文者的 IP 位址，直接拿這串數字去查就好。

另外，如果你是要查詢推文裡的某個帳號的 IP，則需另外用下面的方式查找。

TW-IP-whois-001

 

第2步  回到 PTT 站的最上層選單，用鍵盤上下鍵移動指標到「Talk 休閒聊天區」、按進去。

TW-IP-whois-002

 

第3步  找到「Query 查詢網友」這項目後按進去。

TW-IP-whois-003

 

第4步  在「請輸入使用者代號」欄位中輸入你要查詢的 ID、帳號，然後按下「Enter」鍵。

TW-IP-whois-004

 

第5步  接著會顯示該網友的基本資訊、最近的動態與上次登入時的 IP 位址，記下這個 IP 位址。

TW-IP-whois-005

 

第6步  開啟「TWNIC Whois 查詢系統」網站，將剛剛找到的 IP 位址輸入到「IP Whois Search」方框中再按下「search」按鈕開始查詢。

TW-IP-whois-006

 

第7步  找到後便可看到該 IP 位址所登記的單位與該單位的聯繫方式。

TW-IP-whois-007

在 PTT 上的這些帳號、IP  位址等細節都是公開資訊，每個帳號都有自己上線時的 IP，查詢這些資訊並沒有危害到個資，或觸犯個資保護法什麼的。但如果你把從網路上查到訊息做了不好的應用，那就…不一定了。

 

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  1. 黃小S 說道：
    01-06, 2017 at 上午 12:59.26

    請問我在網上賣手機，結果面交買家搶我手機跑了,可如何從網上找出騙子的身份?
    這是我所知道他的資料
    FB名：賴東進

    回覆
  2. chen 說道：
    07-30, 2016 at 下午 9:27.55

    對方用跳板,要怎麼查??在PTT被詐騙了!!想搜他

    回覆
  3. QAQ 說道：
    04-17, 2016 at 上午 8:29.46

    請問有辦法找臉書的聊天好友IP嗎?
    我可能被他騙了 目前還沒被封鎖
    希望有辦法先蒐證 確定詐騙後報警

    回覆
  4. Hung 說道：
    01-21, 2016 at 上午 10:16.06

    可以跟您連絡嗎?

    回覆
  5. joe 說道：
    04-18, 2015 at 上午 10:33.55

    請問我在網上買手機被騙了,可如何從網上找出騙子的身份?
    這是我所知道他的資料
    ID:yaus83
    viky wong
    恆生 361277627882 戶名 Cai Guoqiang

    回覆
  6. 訪客 說道：
    10-10, 2013 at 下午 2:06.52

    1985網軍慘了

    回覆
  7. kk 說道：
    10-09, 2013 at 下午 9:30.17

    查這個真的很無聊
    除非是違法
    但那也是警察的工作
    大部份的ptt鄉民查這個只是吵來吵去本尊或分身而已用

    回覆
  8. 身正不怕影子歪 說道：
    10-09, 2013 at 下午 5:16.32

    這並不能讓你知道對方是誰，只能知道對方所使用的網路單位
    主要目的還是警惕使用者在網路上不是想做什麼就能夠毫無顧忌的
    因為實際上這些網路單位是能夠知道使用者是誰的。

    回覆
    • 不來恩 說道：
      10-09, 2013 at 下午 5:56.30

      很久很久以前，大部分大學的計算機中心或電腦教室，每一台電腦都有一個實體IP, 而且座位是按照順序排的。

      上BBS的時候… 掐指一算就可以….

      回覆
  9. ttt 說道：
    10-09, 2013 at 下午 5:05.37

    …..教這是要幹嘛阿
    很討厭一天到晚人肉來人肉去的~

    回覆
    • Jackman 說道：
      10-09, 2013 at 下午 5:43.17

      西瓜刀可以拿來切西瓜，也可以拿來砍人。
      西瓜刀有害嗎？

      同理，狂人分享的只是一門技術罷了。

      如果言行一至，不大放厥詞、搬弄是非，
      人家才懶得浪費時間去透過IP查找。

      回覆
    • xxx 說道：
      10-09, 2013 at 下午 5:55.12

      若要人不知，除非己莫為。

      回覆
      • 訪客 說道：
        10-09, 2013 at 下午 6:38.42

        沒有違法就不用擔心監聽

      • Re:xxx 說道：
        10-10, 2013 at 上午 1:40.15

        樓上：
        這不一樣吧= =
        無經過許可的監聽→違法
        查IP位址對應的網路公司→合法

      • 訪客 說道：
        10-10, 2013 at 下午 12:34.35

        樓上這還是不一樣阿Orz
        監聽->我已經知道你是誰了，接下來我要探究妳的隱私
        查IP->我知道你說了這個內容了，所以我要知道是誰說的，誰要為這條言論負責。

        前者令人不舒服，因為你想挖我
        後者則是自己發文前就該想清楚，自己要為自己說的話負責任

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