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GetFoldersize v3.1.16 列出資料夾、檔案大小，從大到小排列

GetFoldersize-icon

2017/1/7 更新：軟體版本更新至 v3.1.16 最新版。

如果你發現硬碟空間快沒了，希望能找出哪個資料夾佔用最多空間、哪些檔案或資料夾可能沒啥用可以先刪除的話，該怎麼做呢？

用檔案總管一個資料夾、一個資料夾、一層一層翻嗎？當然可以，不過有點麻煩而且要花很多很多時間。不妨試試看下面這個免費軟體 GetFoldersize，透過程式掃描、整理之後，直接在清單中快速檢視全部資料夾與檔案的大小、由大至小排列。

GetFoldersize 沒有華麗的圖形界面與漂亮的圖示，且由於整合了磁碟機、資料夾與檔案三種彙整工具，再加上一堆小小的 icon 圖示，讓 GetFoldersize 的版面看起來很亂，不過整個 GetFoldersize 軟體的功能倒是相當好用。

我們可以依實際需求列出磁碟機、資料夾或檔案清單，並依名稱、大小、佔用磁碟空間的比例、檔案數量、子資料夾的數量、副檔名、修改時間….等等各種屬性來排列整理出來的檔案與資料夾清單，讓我們快速整理出你要處理的檔案或資料夾。

 

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：GetFoldersize
  • 軟體版本：3.1.16
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：5.34 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10
  • 官方網站：http://www.getfoldersize.com/
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  開啟 GetFoldersize 視窗後，可以看到「FOLDERS」、「DRIVES」與「FILES」三個區塊，可以分別顯示資料夾、磁碟機與檔案的整理結果。這三個區塊都可依照使用需求顯示或隱藏，只要點一下視窗最上方的幾個按鈕即可切換。

GetFoldersize-001

 

第2步  點一下資料夾圖示、選取你要掃描的資料夾或磁碟機，再按一下旁邊的掃描圖示，即可開始掃描並將掃描結果列出來，我們也可用不同的單位來顯示大小，方便找出最佔空間的檔案或資料夾。

GetFoldersize-002

 

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  1. Alan 說道：
    08-11, 2015 at 上午 11:53.18

    這個軟體對中文的相容性好像不好？！
    很多目錄會出現亂碼或寫不支援！

    回覆
  2. 訪客 說道：
    10-08, 2013 at 上午 12:29.37

    我覺得這個好像比較好用– WinDirStat

    回覆

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