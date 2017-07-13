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QuiteRSS v0.18.6 相當實用的 RSS 閱讀器（Win, Mac 繁體中文版）

2017/7/13 更新：QuiteRSS 軟體版本更新至 v0.18.6 最新版，此版本修復一些操作上的問題並更新 SQLite 版本至 v3.19.3。

許久前 Google Reader 線上閱讀器收攤了，許多人相當無奈、惆悵，不過多數人應該都轉到更好用的 feedly 或其他相關的線上閱讀服務去。

如果你還是習慣裝個軟體、開個視窗安靜地閱讀收藏已久的各式資訊來源，想回復較為傳統的閱讀方式，可以裝下面這個免費的 QuiteRSS 軟體來用用看。

QuiteRSS 可支援 Windows, Linux 與 OS/2 等平台，提供包含繁體、簡體中文、英文..在內的 27 國語言的操作介面。除了 RSS 匯入、自動更新與標籤設定、文章與關鍵字篩選、OPML, XML 匯入及分類瀏覽…等等各式 RSS 瀏覽器都會有的功能之外，一樣也支援了新文章提醒、音效提醒..等功能。此外，QuiteRSS 內建了 Webkit 核心的瀏覽器，可讓我們點了標題後直接在 QuiteRSS 視窗中的新分頁瀏覽完整的網頁內容與資訊，不用再等待開啟新視窗、多視窗間頻繁切換（可自選內部或外部瀏覽器並支援多種快速鍵操作）。

QuiteRSS 的整體操作相當順暢、操作介面也還算簡潔（要自己調整），可設定的功能與細節也相當多且自由，如果你一直等不到一個適用的線上服務，QuiteRSS 會是相當不錯的選擇（可惜不同電腦間不能同步閱讀）。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：QuiteRSS
  • 軟體版本：0.18.6
  • 軟體語言：繁體中文、簡體中文、英文..等多國語言
  • 軟體性質：免費，開放原始碼的自由軟體
  • 檔案大小：37.3 MB
  • 系統支援：Windows, Mac OS X, Linux, OS/2
  • 官方網站：http://quiterss.org
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  安裝好 QuiteRSS 軟體、啟動之後（安裝時是英文介面，安裝好就是繁體中文囉），一開始 QuiteRSS 視窗中都會是空空的、沒啥可以閱讀。此時請點一下左上角的「加入」按鈕，自行加入你要閱讀的各式 RSS 資訊來源。

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第2步  在方框中貼上 RSS 網址後，按下「下一步」設定存放的資料夾或直接按「完成」按鈕亦可。

訂閱本站新文章：http://feeds.feedburner.com/briian

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第3步  設定好 RSS 網址、更新之後，馬上可以在 QuiteRSS 視窗中看到你訂閱的網站新文章。

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第4步  我們除了可以在視窗下方瀏覽相關資訊之外，還可在標題連續按兩下滑鼠左鍵、在新分頁瀏覽完整內容。

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第5步  在軟體設定方面，有相當完整的功能與細節可以隨自己的喜好與習慣來調整。譬如說瀏覽訂閱內容時，可自行選擇要使用內嵌瀏覽器或外部瀏覽器，外部瀏覽器也可自行選擇你慣用的程式，亦可自定是否啟用 JavaScript 或其他外掛…等，還有 Click to Flash… 相當實用的設計與功能。

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第6步  用不同顏色的標籤來分類你喜歡的內容。

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第7步  有新文章發表的時候，可選擇自己喜歡的方式來跳出通知視窗。

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第8步  可自訂文字字型與色彩…，另外還有一堆快速鍵可設定，用自己習慣的快速鍵組合來瀏覽、操作。

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注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
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歡迎留下你的想法或意見...

  1. cathelin =shiny 說道：
    11-06, 2016 at 上午 9:04.05

    Ipad的效果較好，手機~android，影像較小，不清不楚。

    回覆
  2. gameicq 說道：
    04-11, 2015 at 上午 9:22.59

    QT4.85内核，内置ADBLOCK。我用它订阅了优酷一个RSS，非要去点击才能放，很麻烦，不如使用OPERA MAIL

    回覆
  3. zzllrr 說道：
    11-24, 2014 at 上午 10:00.12

    Chrome瀏覽器，可以使用這個免費應用，小樂閱讀（RSS閱讀器），支持離線閱讀RSS資訊。

    回覆
  4. 訪客 說道：
    11-22, 2014 at 下午 2:58.42

    大陆这边很多第三方浏览器都有很棒的rss阅读器 而且可以同步

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  5. KC1127 說道：
    11-18, 2013 at 下午 4:41.12

    用RSSOwl的飄過……

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  6. dasu88 說道：
    09-03, 2013 at 上午 9:54.43

    選用免安裝版本，搭配雲端資料夾來同步，就可以在多部主機瀏覽…

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  7. qt 說道：
    09-03, 2013 at 上午 8:52.31

    那天也是研究這套很久

    沒辦法同步化就放棄了QQ

    回覆
  8. yanqian 說道：
    09-03, 2013 at 上午 2:01.42

    感觉不错，跨平台还是GPL的。
    关于在线的RSS阅读，我用的是鲜果阅读器（xianguo.com），也不错。

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  9. polly 說道：
    09-02, 2013 at 下午 11:12.14

    不同機器不能同步，就不適用了

    回覆

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